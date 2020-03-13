Букмекерский рынок может просесть на 30-35% из-за коронавируса

На фоне тотальной отмены национальных и международных чемпионатов по разным видам спорта российские букмекеры теряют свой источник заработка. Редакция «РБ-Бизнес» опросила участников рынка и узнала, что будут предпринимать букмекерские компании на фоне пандемии.

Из-за распространения коронавируса первым по-настоящему крупным отмененным турниром стала итальянская Серия А. Тогда российские букмекеры рассказали, что доля ставок на чемпионат Италии по футболу составляет не более 2 % в среднем по году. 12 марта Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная хоккейная лига объявили о приостановке сезона. Кроме того, велика вероятность приостановки Лиги Чемпионов и перенос Чемпионата Европы по футболу.

Ситуация сильно повлияет на нашу деятельность. Продукт не пострадал, но весь оптимизм мы убираем. В абсолютных значениях я сказать не могу, но в моменте, что рынок потерял 30-35 % . Сюда включены отмены всех мероприятий, отмена которых, вероятнее всего, будет озвучена в ближайшее время. Мы смотрим на то, что происходит, ситуация тяжелая, на краткосрочном и среднесрочном горизонте будет только ухудшаться. Потому что самое страшное — это неопределенность», — прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу компании «Лига Ставок» Игорь Столяров.

Директор букмекерского департамента 888.ru Игорь Шевченко оценил эти потери в 19 % по состоянию на 14:00 12 марта (до того, как о приостановке объявили ATP, НХЛ и MLS). «По всей видимости, крупные турниры продолжат отменяться. Велика вероятность, что подобная участь постигнет и Чемпионат Европы по футболу 2020. По нашим оценкам, потери от уже приостановленных первенств могут доходить до 19 % от оборота», — рассказал он.

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При этом председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов отметил, что снижение выручки букмекеров произойдет в том случае, если соревнования будут отменены, а не перенесены.