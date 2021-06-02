Буфф-сад, Кузнечный взвоз и Набережная Томи: что благоустроят в Томске в 2022 году
Жители Томской области выбрали территории для благоустройства в 2022 году. Участие в рейтинговом голосовании приняла почти 61 тысяча жителей Томской области.
Активнее всего голосовали в Томском районе (17 433 голоса), Томске (16 555 голосов) и Северске (12 337 голосов).
В Томском районе победили Центральная площадь в с. Корнилово (4335 голосов) и территория в п. Рассвет (2312 голосов). В Асиновском районе — ул. Имени Ленина от ул. Станционной до ул. Стадионной (1412 голосов).
В Кожевниковском районе — автопарковка у школы № 1 по ул. Гагарина в райцентре (1685 голосов). В Колпашевском районе — территория стадиона Городского молодежного центра по ул. Кирова, 41 (1399 голосов) и сквер в НГСС у памятника Воинам Великой Отечественной войны (890 голосов) — все в Колпашеве.
Жители Томска, Северска и Стрежевого голосовали за дизайн-проекты ранее выбранных общественных территорий. В Томске это 17 общественных пространств, в Северске — два, в Стрежевом — четыре.
В Томске в число лидеров вошли дизайн-проекты благоустройства Буфф-сада (2487 голосов), сквера «Юный автомобилист» (1792 голоса), сквера около гимназии № 55 на ул. Ф. Фюнниха (1580 голосов), пешеходных зон на Кузнечном взвозе (1388 голосов) и на набережной реки Томи (1440 голосов).
На ул. Северный городок проектом предусмотрено обустройство пешеходного бульвара, где томичи смогут отдохнуть и познакомиться с историей Красных казарм. Неотъемлемой частью благоустройства здесь станет озеленение. На бульваре планируется высадить плотными рядами кустарники, отделив проезжую часть от пешеходной зоны, заменить старые тополя на молодые.
В сквере у Старца Федора в пос. Хромовка будет благоустроена территория, прилегающая к источнику. Здесь планируется устройство автомобильной парковки, в том числе, для маломобильных горожан, замена плиточного покрытия, расширение самой площадки, обустройство газонов с высадкой декоративных кустарников - пузыреплодника и рябинника рябинолистного. В сквере также установят ограждение и ворота.
На территории студгородка на пл. Южной, где находятся учебные корпуса и общежития ТГУ и ТУСУР, будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие и выделено место под парковку, обустроены пешеходные тропинки, вымощенные плиткой, установлены садовые диваны и выполнено озеленение.
Ознакомиться с дизайн-проектами, победившими в голосовании, можно по ссылке. В дальнейшем изучить их более подробно можно будет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.
Добавим, на благоустройство Томска по нацпроекту в 2021 году будет направлено 162 миллиона рублей. Часть работ выполнит УФСИН. Ведомство завершит работы по благоустройству Михайловской рощи, Березовой рощи на Каштаке и Лагерного сада.
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