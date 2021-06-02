Буфф-сад, Кузнечный взвоз и Набережная Томи: что благоустроят в Томске в 2022 году

Жители Томской области выбрали территории для благоустройства в 2022 году. Участие в рейтинговом голосовании приняла почти 61 тысяча жителей Томской области.

Активнее всего голосовали в Томском районе (17 433 голоса), Томске (16 555 голосов) и Северске (12 337 голосов).





В Томском районе победили Центральная площадь в с. Корнилово (4335 голосов) и территория в п. Рассвет (2312 голосов). В Асиновском районе — ул. Имени Ленина от ул. Станционной до ул. Стадионной (1412 голосов).





В Кожевниковском районе — автопарковка у школы № 1 по ул. Гагарина в райцентре (1685 голосов). В Колпашевском районе — территория стадиона Городского молодежного центра по ул. Кирова, 41 (1399 голосов) и сквер в НГСС у памятника Воинам Великой Отечественной войны (890 голосов) — все в Колпашеве.





Жители Томска, Северска и Стрежевого голосовали за дизайн-проекты ранее выбранных общественных территорий. В Томске это 17 общественных пространств, в Северске — два, в Стрежевом — четыре.