Бюджет Томска на 2022 год принят. Фракция «Яблоко» голосовала против

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Депутаты Думы Томска приняли проект бюджета на 2022 год. По прогнозам, дефицит главного финансового документа города в 2022 году составит 791 млн рублей. В начале собрания спикер Думы Чингис Акатаев и и.о.мэра Томска Михаил Ратнер отметили, что смогли достигнуть компромисса в ходе работы согласительной комиссии. Однако в ходе обсуждения стало понятно, что это не совсем так. Как проходило принятие бюджета, в материале ТВ2.

«Живой документ»

«Все мы прекрасно понимаем, что проект бюджета не является идеальным. На мой взгляд, он позволяет выполнить главную задачу — обеспечить нормальное, стабильное функционирование городского хозяйства, всех основных сфер его жизнедеятельности. Прежде всего, бюджет сохраняет выраженную социальную направленность, так как 70% расходов составляют социальные обязательства. При этом, нам удалось включить в расходную часть бюджета несколько важных инфраструктурных объектов. Отрадно, что мы нашли полное взаимопонимание. Кроме того, в этом бюджете уделено большое внимание и сфере благоустройства», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

По словам и.о.мэра в проекте бюджета была учтена большая часть предложений. «Сегодня есть много проблемных вопросов. Но мы знаем, что бюджет — это живой документ, и когда появятся дополнительные возможности, мы обязательно все вместе вернемся к отложенным вопросам. Решение всегда можно найти, если подходить к делу профессионально и ответственно», — подчеркнул Ратнер. Говоря об отложенных вопросах, Ратнер отметил, что «одним из главных ребусов остается вопрос по ТТУ и «ТомскСАХу». «Мы всегда понимаем, что имеются риски по исполнению доходной части бюджета. В этом году мы рассчитывали, что получим 150 млн от приватизации «Томскстройзаказчика», но этого не случилось. Что касается расходов, то здесь главным риском остается какое-либо судебное решение, которое достаточно тяжелым бременем ложится на муниципальное образование. Очевидно, что все проблемы у нас на слуху. Это, например, не очень благоприятная ситуация в ТТУ, в «ТомскСАХе». Этот вопрос предстоит решать». При этом, он подчеркнул, что в проект бюджета 2023 года планируется включать и статьи, направленные на «бюджет развития». Например, финансировать статьи, направленные на развитие новых улиц, а также стараться сокращать дефицит бюджета.

Параметры

Изначально проект бюджета был представлен с доходами в размере в 16,65 млн рублей, расходы планировались в объеме в 17,22 млн рублей. Дефицит был предельным в объеме 791 млн рублей.

После работы согласительной комиссии доходы бюджета были увеличены на 578 млн рублей. Общий объем доходов в 2022 году запланирован в сумме 17,22 млн рублей. Расходы — 18,02 млн рублей. Дефицит не изменился и по-прежнему составляет 791 млн рублей. «По итогам согласительных комиссий удалось увеличить план по доходам бюджета 2022 года практически на 578 млн рублей. Из них более 395 млн – это дотация из областного бюджета и 182,4 млн рублей – собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета. Эти средства мы планируем распределить в рамках муниципальных программ, а также непрограммных направлений для решения приоритетных задач», - рассказала и.о. заместителя мэра Томска - начальника департамента финансов Анна Мальсагова. В частности, были сокращены расходы на СМИ (на 7 млн рублей), увеличены расходы по ТОСам (на 2 млн рублей), увеличено финансирование программы по сохранению исторической архитектуры города (на 3 млн рублей). Дополнительно будет выделено более 31 млн рублей на разработку ПСД на капремонт школ №30, 14, 49 и школы-интерната №22. Также около 60 млн рублей направят на обеспечение охраной муниципальных учреждений социальной сферы. В целом, на развитие образования в Томске в 2022 году направят больше 10 млрд рублей. На развитие инженерных сетей направят больше 200 млн рублей, на ремонт дорог второй и третьей категории дополнительно выделят 50 млн рублей (общий объем финансирования составит 120 млн рублей). «Согласительная комиссия – всегда непростой процесс. Дефицит бюджета, который, к сожалению, существует, определяет ту или иную тактику. Понятно, что у каждого участника есть свои локальные задачи, но в целом у двух ветвей власти и представительной, и исполнительной задачи общие - сделать город лучше, решить те или иные «горячие» вопросы. Считаю, что, исходя из финансовых условий и возможностей, нам удалось найти компромисс по самым болевым точкам», — отметил спикер Думы Томска Чингис Акатаев.

Мнения депутатов

Депутат от КПРФ Андрей Петров, комментируя представленный проект бюджета, отметил, про несправедливое перераспределение налогов. «Необходимо пересматривать межбюджетные отношения в целом в стране, но дальше разговоров это не пошло. Надо помнить, что у нас есть не только геополитические задачи, но есть и проблемы каждого города, села, района. Хорошо, что мы стали обращать внимание на проблемы, которые не решались годами. Это дороги второй и третьей категории, коммунальная инфраструктура, коммунальные сети», — сказал Андрей Петров. Он также отметил необходимость решения проблем в муниципальных предприятиях. «На мой взгляд особенно печальная ситуация у работников ТТУ. Зарплата у них даже ниже, чем в «ТомскСАХе». Для решения проблемы надо 200 млн рублей. Может быть, надо двигаться как-то плавно в решении этого вопроса, ведь это транспортная безопасность Томска», — сказал он. Кроме того, Петров попросил губернатора Сергея Жвачкина выделить дополнительное финансирование по программе сохранения исторического зодчества.

О работе с межбюджетными отношениями говорила и Елена Ульянова. «Нам нужно работать над межбюджетными отношениями, чтобы в городе оставалось не девять копеек с рубля, а больше», — сказала она. О проблеме с перераспределением долгов говорит и представитель ЛДПР Юрий Ворошилин: «Надо признать, что ограничения связанные с пандемией коронавирусной инфекции отрицательно сказались на доходной части бюджета. Темпы инфляции растут и содержание города обходится дороже. В результате работы согласительной комиссии в бюджет были внесены важные для горожан вопросы, на которые ЛДПР неоднократно обращало внимание на всех уровнях: ремонт объектов образования, ремонт дорог 2 и 3 категории и многие другие. Стоит обратить внимание на несправедливость распределения бюджетов: сегодня муниципалитету невозможно сверстать бюджет без помощи областных денег, а область вынуждена обращаться за бюджетным выравниванием в Москву. Фракция ЛДПР всегда выступала и будет выступать за сокращение муниципального долга, а наши коллеги из Законодательной и Государственной Дум уже сейчас работают над поправками в Бюджетный кодекс, которые, возможно, перевернут ситуацию в пользу муниципальных образований». Депутат Максим Резников охарактеризовал проект бюджета как «умеренно сбалансированный» и отметил, что «улучшений нет предела». Его поддержал коллега по фракции Илья Леонтьев. «Я в целом понимаю ситуацию и с ресурсами, и с возможностью заработать, но выступаю все-таки за поддержку бюджета. Он сбалансирован из того, что было. Ведь есть и позитивные сдвиги. Со своей стороны разочарован, что не вошло финансирование строительно-монтажных работ очистных в Тимирязево. Я призываю найти путь как можно быстрее, так как ежедневно кубометры нечистот стекаются в пойму Оби. Надеюсь, что эта работа будет продолжена и ускорена», — сказал Леонтьев. Депутат Сергей Панов, комментируя проект бюджета, отметил, что он также содержит ряд «депутатских побед».

Ереминские поправки

Депутат гордумы Артем Канарев раскритиковал проект бюджета, отметив непрозрачность процедуры. Депутат Василий Еремин также остался недоволен организационными процедурами. Так как согласительная комиссия завершилась только в начале декабря, готовый проект бюджета с измененными статьями расходов до собрания Думы еще не был опубликован. «Бюджет съест нас окончательно, это абсолютно самоедская механика бюджета. Я думаю, что данный бюджет не дает возможности даже дать удочку, чтобы выжить некоторым слоям населения. Это проявляется в недостаточной поддержке малого бизнеса, инновационной деятельности, жилищного фонда», — сказал Василий Еремин. В рамках собрания, он предложил внести в бюджет статью о компенсации проезда пенсионерам на муниципальном транспорте. По его словам, на обеспечение бесплатного проезда пенсионерам потребуется 53 млн рублей. Как уточнил позже и.о.мэра Томска, сумма в 53 млн рублей нужна только на бесплатные поездки в трамваях и тролейбусах. «Идея хорошая, но почему только эта категория. У нас много других категорий населения, которые потом скажут, почему нам не предоставлены льготы». Ратнер добавил, что из-из изменения федерального закона муниципалитет Томска не может брать на себя дополнительные льготные обязательства. Также Василий Еремин предложил выделить 8 млн рублей на повышение зарплат помощников-депутатов. При этом, Еремин предложил сократить финансирование санитарной милиции (на 7 млн рублей), сократить расходы на муниципальные бухгалтерии (на 43 млн), стройотряды (на 17 млн рублей), Центр организации и контроля пассажироперевозок, автопарк администрации (5 млн рублей), а также приостановить работу по концессионному соглашению с «ТомскРТС», в рамках которой должны достроить тепломагистраль №6, которая позволит отказаться от услуг частной котельной на улице Водяной (объем помощи из бюджета 305 млн рублей). Депутат Игорь Лютаев поддержал предложение Василия Еремина и предложил увеличить фонд непредвиденных расходов депутатов на 250 тысяч рублей. Сейчас на одного депутата выделяется 500 тысяч рублей. Депутат Андрей Фатеев предложил сократить расходы на СМИ на 1,5 млн рублей. Эти деньги он предложил направить на установку пожарных сигнализаций в образовательных учреждениях. В ходе голосования большинство депутатов поддержали только поправку, которая касается повышения зарплат помощников депутатов. На вопрос Чингиса Акатаева о том, где взять деньги, Еремин сказал, что «это ваши проблемы». В мэрии отметили, что на текущий момент проект бюджета получается разбалансированным и источника финансирования на эту статью расходов нет. «Давайте с ремонта дорог второй и третьей категории уберем восемь миллионов, будет экономия в ходе торгов, и мы вернем эти деньги», — предложил Еремин. В Думе заметили, что накануне в рамках бюджетного комитета договорились вернуться к вопросу о повышении зарплат работникам Думы в феврале уже после проведения ряда торгов. В мэрии еще раз уточнили, что с принятой поправкой не могут принять бюджет города, так как он на 8 млн рублей превышает предельный дефицит. А принятие такого документа влечет превышение должностных полномочий. В итоге данную поправку отменили. Бюджет Думы Томска был принят большинством (29 депутатов - за, четыре - против, один воздержался) голосов.