«Бюджет бедности»: городские депутаты прокомментировали спич Сергея Жвачкина на «нулевом» чтении бюджета

На «нулевом» чтении областного бюджета, глава региона Сергей Жвачкин представил свое видение главного финансового документа Томской области на 2022-25 годы.
Так в частности губернатор Томской области ответил на обращение спикера гордумы Чингиса Акатаева и предложил областным депутатам выделить средства на ремонт дорог второй и третьей категории в Томске, но при этом поставил условие, что «от мэрии нужна подготовленная программа ремонта», которую якобы обладминистрация ждет не один год.
Однако несмотря на эти обещания, глава градостроительного комитета гордумы Андрей Петров считает, что в целом губернатор Жвачкин в очередной раз «закатал губу» городским депутатам.
Сергей Анатольевич прокомментировал инициативу о выделении денег на дороги второй и третьей категории в уже привычном ключе: у области есть обязательства перед всеми муниципалитетами, денег не хватает, Томск и так живёт лучше всех, скажите спасибо, что на зарплаты бюджетникам средства выделяем.
Каждый раз странно слышать от главы региона довод о том, что в Томске самый высокий уровень бюджетной обеспеченности. Хочется спросить: и что с того? Какая принципиальная разница, если бюджет города всё равно даже близко не соразмерен тем задачам, которые должен решать областной центр? Историческое наследие, муниципальный общественный транспорт, коммунальная инфраструктура – все эти статьи колоссальных расходов лежат на плечах Томска.
Елена Ульянова, глава комитета по социальным вопросам, в критике выступления губернатора пошла дальше. Предлагаемый обладминистрацией план доходов и расходов она назвала «бюджетом бедности». «Контрольные требования Москвы — долги не более 57% от собственных доходов и профицитный бюджет. Фактически, это означает для томичей жесткую экономию, снижение доходов и дальнейшее падение уровня жизни», пишет Елена Ульянова в своем телеграм-канале.
Кроме того, глава социального комитета Думы города Томска сомневается в обещании губернатора Сергея Жвачкина оказать «беспрецедентную поддержку» томскому здравоохранению.
После того, как половина страны ужаснулась состоянию томского здравоохранения, глядя на него глазами корреспондента ютуб-канала "Осторожно, Собчак", губернатор заявляет о беспрецедентной поддержке томского здравоохранения. Томичи, мол, вложат всего 34 миллиона рублей, а получат аж 773 миллиона из федерального бюджета на модернизацию первичного звена!
Хочется спросить губернатора Сергея Жвачкина: а что мы делали с государственной медициной до этого, если она встретила угрозу пандемии в таком состоянии? Тоже тратили миллиарды и получили то, что показала Собчак?
В первом чтении депутаты Законодательной Думы Томской области рассмотрят бюджет региона на новый трехлетний период в четверг, 18 ноября.