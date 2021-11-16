«Бюджет бедности»: городские депутаты прокомментировали спич Сергея Жвачкина на «нулевом» чтении бюджета

На «нулевом» чтении областного бюджета, глава региона Сергей Жвачкин представил свое видение главного финансового документа Томской области на 2022-25 годы.

Так в частности губернатор Томской области ответил на обращение спикера гордумы Чингиса Акатаева и предложил областным депутатам выделить средства на ремонт дорог второй и третьей категории в Томске, но при этом поставил условие, что «от мэрии нужна подготовленная программа ремонта», которую якобы обладминистрация ждет не один год.

Однако несмотря на эти обещания, глава градостроительного комитета гордумы Андрей Петров считает, что в целом губернатор Жвачкин в очередной раз «закатал губу» городским депутатам.