Будут строить или нет: ТДСК и жители о развитии Крутоярского микрорайона

Жители микрорайона Крутоярский поселка Синий Утес обеспокоены возможной вырубкой леса компанией ТДСК под строительство нового микрорайона. Сама компания говорит, что никакого строительства там пока не планируется.

Фото: Лес на участках, принадлежащих ТДСК

Житель Крутоярского Евгений Недорезов обратился в редакцию ТВ2 и рассказал, что сейчас их микрорайон выглядит свежо и спокойно: «Крутоярский находится практически в лесу. Все зелено, рядом река, застроек не так много. Грибы можно собирать в десяти метрах от дома». Но в начале июня жители микрорайона обнаружили изменения в кадастровой карте. Земли, которые раньше были лесом, теперь обозначены как территория «для строительства индивидуального жилья». Жители боятся, что раз территории теперь обозначены как для строительства, значит, леса пойдут под вырубку.

Фото: Кадастровая карта до и после изменений

5 июня жители Крутоярского организовали собрание, на которое пригласили представителей городской думы и местной администрации. Центральной повесткой стало обсуждение кадастровой карты и дальнейших планов, чтобы сохранить парковые зоны микрорайона. — Мы живем в уединении. А судя по последнему плану ТДСК, этого всего здесь не будет. К тому же размежевание участков сделано с нарушениями, — возмущается Евгений Недорезов. — Нет ни пожарных разворотов, ни водоемов. И мы ничего не можем сказать! Все, что не принадлежит нам, принадлежит ТДСК. Вплоть до территорий по два-три метра. Кроме того, согласно новому плану границы Крутоярского расширятся практически в два раза. По словам местных жителей, это нарушение. Так как вокруг находится особо охраняемая природная территория, застройки на которой запрещены, а вырубка лесов — тем более.

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Жители Крутоярского решили проконсультироваться с юристами и, возможно, обжаловать решение судов. При этом, часть жителей микрорайона на собрании отметили, что вместо судебных разбирательств лучше самим заняться благоустройством. — Давайте развивать наш микрорайон, а не болтать. Подумаем о том, что мы можем сделать для нашего комфорта сейчас. У вас все упирается в ТДСК. В то, что вы хотите судиться со Шпетером (глава строительной компании). Зачем вам это? Что изменится лично на ваших участках? — говорит житель Крутоярского Александр. Диалог жителей на собрании: — То, что у нас есть сейчас, развивать смысла нет. — Тебе что нужно? Газ, детская площадка и дороги. Вода у нас есть, свет есть. — Лес хотя бы немножко сохранить! — У 30% наших собственников по два-три участка. И лес особо никто не рубит. — А остальные территории? — Да никто не планирует здесь ничего делать! Люди другой работой заняты. И ты пойми, все хотят зеленую застройку, но это не наша территория, по закону. Наша цель — благоустройство для нашего комфорта. Еще бы купить на первой линии пару участков или у Шпетера, или у частников и построить магазин, чтобы не ездить. Все!