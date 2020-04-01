Будут ли штрафы? Власти и Роспотребнадзор о режиме самоизоляции в Томской области

Губернатор объявил режим полной самоизоляции в Томской области, который начал действовать с 22.00 31 марта. Зачем ввели этот режим, в чем он заключается и как будут наказывать тех, кто его не соблюдает, рассказали на пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина и заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Сергей Дмитриев.

«Меры, которые применяются в настоящее время, призваны замедлить и остановить распространение коронавирусной инфекции. Эти меры помогают сдержать распространение инфекции, снизить нагрузку на систему жизнеобеспечения и здравоохранения. Пусть, и ценой немалых экономических издержек. Хочется призвать всех неукоснительно соблюдать эти мероприятия. Мы должны сохранить каждого жителя Томской области здоровым, поэтому большая просьба не нарушать указанный режим», — сказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина.





Так согласно распоряжению, жители Томской области могут выходить из дома можно только в ближайший магазин или аптеку, а также для выноса мусора или выгула собаки на расстоянии не более 200 метров от дома. Покидать место проживания допускается в случае обращения за медицинской помощью, следования к месту работы, в случае если она не приостановлена работодателем.





При этом заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев подчеркнул, что после окончания текущей нерабочей недели, все работающие и служащие, не переведенные на дистанционный режим, также смогут выйти на работу.





В ходе пресс-конференции спикеров несколько раз спросили, должны ли люди, идущие на работу, иметь при себе документы, по каким признакам их смогут отличить от людей, которые просто решили выйти из дома, но внятного ответа на эти вопросы никто не дал. Не совсем понятно и то, каким именно образом будет контролироваться распоряжение губернатора.





В настоящее время Роспотребнадзор ежедневно контролирует состояние томичей, а также условия их содержания дома, которые приехали из-за границы или контрактировали с теми людьми, у которых был обнаружен коронавирус. Подобные проверки проводят и сотрудники УМВД. Ведомства также проверяют работу учреждений, которые должны были закрыться или приостановить свою деятельность.





«В настоящее время сотрудниками Роспотребнадзора организованы рейдовые проверки совместно с УМВД. Роспотребнадзор составляет в настоящее время протоколы по статье 6.3 — нарушение санитарно эпидемиологических требований. УМВД составляет протоколы по статьям 19.1, 19.4, 19.5 КоАП. Предусмотрен, как штраф, так и временное приостановление деятельности, который будет рассмотрен в судебном порядке. Если некоторые предприятия могут частично осуществлять деятельность, например, кафе могут работать только на вынос, а мы выявляем, что они работают не как им предписано распоряжением губернатора, то может быть составлен протокол о временном запрете деятельности, который будет рассматривать суд», — отметила Ольга Пичугина.





По ее словам, специалисты уже посетили больше 50 точек. По итогам проверок один протокол об административном правонарушении составлен, подготавливается еще один для передачи в суд — чтобы приостановить деятельность учреждения.





«Если человек, который прибыл из-за зарубежа, не соблюдает режим самоизоляции, то он однозначно будет привлечен к административной ответственности. Если в результате его действий, кто-то заразится, что человека могут привлечь и к уголовной ответственности. Да, сегодня штраф составляет 500 рублей. Но он может измениться и возрасти в десятки раз. Просто таких масштабных катастроф после 1917 никогда не было. Понятно, что законодательство предусмотрело не все, поэтом сейчас и вносятся изменения. Когда ситуация нормализуется, прогнозировать никто не берется. Не нужно говорить, что меры непонятные, что случаев мало. Но вы же понимаете, что всегда нужно готовиться к худшему, а надеяться на лучшее», — подчеркнула Пичугина.





По словам Сергея Дмитриева, сейчас коронавирус начал свое развитие по второму этапу: когда заражение происходит не из-за прибывших, а внутри страны. Именно поэтому власти и приняли решение о введении режима самоизоляции. Люди с одышкой, кашлем, высокой температурой особенно должны оставаться дома, вызвать врача и описать свои симптомы.





О фактах нарушения изоляционных ограничений, связанных с временной приостановкой деятельности ряда организаций, жители Томской области могут сообщить по круглосуточным телефонам управления МВД. Звонки и обращения правоохранители принимают по номерам: 8-999-316-0287, 8-999-316-0158, а также 102 (для сотовых операторов).





О фактах нарушения режима самоизоляции граждан, находящихся на 14-дневном карантине в связи с их поездкой за рубеж, можно сообщить в Управление Роспотребнадзора по Томской области по телефону 26-03-90 или оставить сообщение на сайте.





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