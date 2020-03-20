Будут ли маски и можно ли сдать платно анализ на коронавирус? Ответы на частые вопросы

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Заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев и начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Андрей Рудиков на пресс-конференции в РИА «Томск» ответили на вопросы журналистов, которые касаются коронавируса.

Фото: РИА Томск, Павел Стефанский

Когда будут маски и почему нельзя наладить производство масок в Томске?

Действительно, в аптеках нет масок, потому что возросла потребность в средствах защиты. Для медицинских организаций сформирован запас масок. На сегодняшний день решается вопрос о дополнительном поступлении масок на территорию Томской области. Точных сроков решения вопроса пока нет. Организовать производство на территории региона невозможно, потому что все производители медицинских масок определены и это вопрос не одного дня. Это медицинская сертифицированная продукция. Все организации, которые производят маски в РФ, работают в усиленном режиме. Мы сообщаем о своих потребностях правительству РФ. Запасы для медицинских организаций и медиков, которые работают с больными, достаточно, рассказал замначальника облздрава Сергей Дмитриев.

Кто и как должен носить маску?

Медицинская маска нужна больному человеку, для того чтобы предотвратить радиус распространения инфекции вокруг, подчеркивает замгубернатора Иван Деев.

«Мы понимаем, что она все равно будет фильтроваться, но будет находиться на расстоянии 10-15 сантиметров от этого человека. Когда человек без маски, расстояние 1-1,5. При кашле скорость вылета частиц достигает 80 км/ч, это очень большая скорость. Для того чтобы заразиться даже от человека, который без маски, вам надо с ним общаться на расстоянии менее метра как минимум 20 минут. Если вы используете предосторожность, что вы не общаетесь с больными, вероятность заражения достаточно низкая. Когда больной человек находится в маске, то расстояние отлета частиц тоже сокращается. Поэтому понимаем, что если здоровый человек маску надел, то фильтрующийся вирус все равно вдохнете, если он вокруг будет», — подчеркнул Деев.



Можно ли сдать платный анализ на коронавирус в Томске?

Пока такой возможности нет. Ни бесплатной, ни платной. Обследуются только по эндемичным показаниям — на 10-й день после возвращения из-за границы, или по клиническим. Сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительной лаборатории. В настоящий момент в Томске по заказу Роспотребнадзора делают тесты на коронавирус только в Центре гигиены и эпидемиологии.

«Мы с вами должны понимать, что анализ делается по показаниям. Определены показания для разных категорий граждан, у которых необходимо брать анализ. Да, понимаю, у населения есть тревожность и все хотят сдать анализ. Но мы можем брать анализ только у тех, кто находится под наблюдением. Про дополнительную лабораторию, которая будет брать анализ у всех желающих, разговор идет, но пока в ней нет необходимости», — рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

Почему тест на коронавирус в Томске берут только на 10-й день после прилета?

Андрей Рудиков: На сегодняшний день проверка в аэропорту не имеет своего эпидемиологического значения. Доказательство — наш томский случай: и температуру проверили, и кровь взяли — ничего, результат на границе был отрицательный. Поэтому сейчас уклон больше делается на 14 дней карантина и обследование на 10-й день. Это самое главное.

10 дней — это связано с тем, как себя проявляет вирус. Это не просто организационные мероприятия. Того требует заболевание, которое может быть у человека. Период в 14 дней определен не случайно — в этот период возможно проявление симптомов данного заболевания. У одного может проявиться на 3-й день, а у другого на 10-й. Это зависит от иммунитета человека, от его здоровья. Все сроки оправданы.

Следит ли кто-то за теми, кто на карантине?

Сергей Дмитриев: За лицами, находящимися на карантине, организовано медицинское наблюдение. Также даны рекомендации при появлении признаков заболевания. Достаточно сделать звонок. Не нужно посещать медицинскую организацию.

В поликлиниках, в которых проводятся диспансеризации и профосмотры, введены ограничения. Для того чтобы максимально ввести наблюдение за заболевшими.

Если будет доказано, что человек на карантине, действительно, нарушил самоизоляцию, то к нему будут применены меры. На территории РФ так уже делают: он будет по решению суда помещен в обсервацию на 14 дней. Уже насильно.