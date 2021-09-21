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«Буду здесь до тех пор, пока моих детей не примут в школу!»: омич устроил пикет у здания областного минобра

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UPD 11:30 В региональном минобре объяснили, что на момент подачи заявления постоянной прописки на закрепленной за школой территории у детей Сергея не было. Это и стало причиной отказа. В ближайшее время власти обещают закупить для школы новую мебель, что позволит зачислить в заведение новых учеников

Омич по имени Сергей устроил одиночный пикет в машине на парковке у здания областного министерства образования. Мужчина заявляет, что не уйдет с парковки до тех пор, пока его 12-летнему сыну не дадут место в школе по месту жительства.

Автор:  «Первый городской телеканал. Омск»

«15 июля нам дали понять, что не возьмут в школу. С тех пор мы постоянно писали, обращались, звонили везде: в приемную мэра, на горячую линию губернатора, уполномоченному по правам ребенка, в общественную приемную «Единой России», — рассказал Сергей изданию «СуперОмск». Где-то сразу отказывали, где-то ограничивались обещаниями, которые пока не исполнены. А сегодня число какое?! А дети до сих пор не в школе и приходится идти на крайние меры».

«Первый городской телеканал. Омск» отмечает, что через некоторое время к пикетеру в машину села региональный министр образования Татьяна Дернова. На вопрос журналиста об итогах разговора и возможности помочь протестующему чиновник ответила, что «все будет хорошо». После разговора с чиновником мужчина свернул пикет.



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