«Буду здесь до тех пор, пока моих детей не примут в школу!»: омич устроил пикет у здания областного минобра

UPD 11:30 В региональном минобре объяснили, что на момент подачи заявления постоянной прописки на закрепленной за школой территории у детей Сергея не было. Это и стало причиной отказа. В ближайшее время власти обещают закупить для школы новую мебель, что позволит зачислить в заведение новых учеников.

Омич по имени Сергей устроил одиночный пикет в машине на парковке у здания областного министерства образования. Мужчина заявляет, что не уйдет с парковки до тех пор, пока его 12-летнему сыну не дадут место в школе по месту жительства.