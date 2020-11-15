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15 ноября,
2020
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«Будем на связи»: омскому тиктокеру, который ловит Интернет на березе, написал министр цифрового развития

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Омский тиктокер Алексей Дудоладов, который пожаловался на отсутствие скоростного Интернета, получил сообщение от имени министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.


«Это Максут Шадаев из Министерства цифрового развития РФ. Проблему с березой понял, попробуем оперативно решить. На связи», — говорится в сообщении.


Аккаунт, который ведется от имени Шадаева, не верифицирован. При этом на профиль подписаны несколько высокопоставленных российских чиновников. Например, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Будем на связи»: омскому тиктокеру, который ловит Интернет на березе, написал министр цифрового развития

Напомним, что омич записал видеообращение к губернатору региона Александру Буркову. Он рассказал, что в его небольшой деревне плохо работает интернет и для того, чтобы послушать лекции и пообщаться с преподавателями, Алексею приходится залезать на березу. После видеообращения в родном поселке Дудоладова побывали сотрудники областного Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Они сообщили, что в некоторых домах у центральной дороги скорость Интернета составляет 13 мегабит в секунду, а это как раз 4G.


«Чтобы обеспечить в Станкевичах 4G, нужна отдельная базовая станция. А поскольку там всего 18 домов, где проживают 48 человек, для сотовых операторов такое строительство экономически необоснованно. Государство субсидирует строительство инфраструктуры связи в населенных пунктах с населением от 100 человек. Так что и за счет областных средств установить вышку тоже нет возможности», — отметило ведомство

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