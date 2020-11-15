«Будем на связи»: омскому тиктокеру, который ловит Интернет на березе, написал министр цифрового развития

Аккаунт, который ведется от имени Шадаева, не верифицирован. При этом на профиль подписаны несколько высокопоставленных российских чиновников. Например, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Напомним, что омич записал видеообращение к губернатору региона Александру Буркову. Он рассказал, что в его небольшой деревне плохо работает интернет и для того, чтобы послушать лекции и пообщаться с преподавателями, Алексею приходится залезать на березу. После видеообращения в родном поселке Дудоладова побывали сотрудники областного Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Они сообщили, что в некоторых домах у центральной дороги скорость Интернета составляет 13 мегабит в секунду, а это как раз 4G.





«Чтобы обеспечить в Станкевичах 4G, нужна отдельная базовая станция. А поскольку там всего 18 домов, где проживают 48 человек, для сотовых операторов такое строительство экономически необоснованно. Государство субсидирует строительство инфраструктуры связи в населенных пунктах с населением от 100 человек. Так что и за счет областных средств установить вышку тоже нет возможности», — отметило ведомство