«Будем экстренно открывать другую точку»: арендатор из сгоревшей «Ленты» рассказала о планах после пожара

Свою парикмахерскую она открыла по франшизе несколько лет назад. Говорит, что на необходимое оборудование для салона потратила порядка 800 тысяч рублей сразу, что-то вкладывала и после открытия.

«Мы находились в Ленте практически за стойкой информации. Когда мне позвонили, сказали, что идет пожар, я еще с камеры своего помещения видела, как огонь разгорался, как балка падала. Потом сработали противопожарные системы, пошла пена и огонь стало не видно. Девчонки позвонили, сказали, что пожарные едут, я подумала, что здорово и все потушили», — рассказывает Ольга.

«Ущерб у нас — это деньги, затраченные на ремонт, мебель и открытие. Данные хозяйственные еще не подсчитаны. Со стороны “Ленты” пока информации нет, они не говорят, что ничего не будет, они говорят, что этот вопрос еще не решается. Сама “Лента” была застрахована, а будет что-то (компенсироваться — прим. ред.) арендаторам, они пока ответ не дают. Возможно, нужно будет все, что затрачено, подтверждать документально. Я так думаю, что это история надолго. Мы самостоятельно дополнительно застрахованы не были. Это все в твоих руках, закон не запрещает арендованное страховать, но мы упустили этот момент», — говорит Ольга Данчук.

В ее парикмахерской работали по 2 человека в две смены. Сейчас, чтобы люди не остались без работы, Ольга экстренно нашла и арендовала другое помещение. Говорит, надеется на то, что люди, которые привыкли стричься у определенных мастеров на Елизаровых, придут на Комсомольский, ведь пожар застал ее бизнес в самую горячую пору — перед Новым годом, когда чаще обращаются за парикмахерскими услугами. Сумма месячной аренды помещения теперь, по словам Ольги, будет меньше, чем на прошлом месте, но и трафик тоже будет предсказуемо ниже. Стоимость аренды в «Ленте» нельзя озвучивать по условиям договора.

«Сейчас мы вынуждены оперативно открыть точку на Комсомольском проспекте в районе остановки “Лебедева”, в здании “Пятерочки”. Мы хотим оперативно ее запустить и каких-то клиентов пригласить. Понятно, что многие люди ходят в парикмахерскую рядом с домом, в пешей доступности, но надеемся, кто-то из них все-таки пойдет туда. У нас нет записи предварительной, работа идет по формату экспресс-парикмахерская, услуги наши - стрижки, укладки, косы, не было полного цикла. Человек мог, приходя в магазин, мог постричься за минимально короткое время. Мы работали именно на потоке, который приходит в магазин. Цены были недорогие: 250 рублей, каждая шестая стрижка бесплатная. Поэтому клиентов было много, многим людям было удобно. Сейчас остались вот так. Тем более, Новый год - это всегда горячий сезон, многие хотят привести себя в порядок перед праздником», — рассказывает Ольга.

Сразу после пожара Антон Лапин, который также владеет сетью салонов и парикмахерских в Томске, призвал коллег из сообщества предпринимателей этой сферы помочь Ольге: финансово или предоставить место для работы мастеров.

«Сообщество откликнулось помощью, очень им благодарны. Я сама даже не инициировала это и не рассчитывала. Антон вышел с этой идеей, до сих пор кто-то что-то переводит, кто сколько может. Я, если честно, не ожидала, что столько отзывчивых людей, готовых помочь», — говорит Ольга.

Из соседей у парикмахерской Ольги Данчук в «Ленте» на Елизаровых был маникюрный салон, павильон, где ремонтировали сотовые телефоны зоомагазин и магазин оптики. Также был магазин профессиональной косметики для волос, павильон с суши, магазин чая и кофе, аптека и бургерная. АН ТВ2 пыталось поговорить с некоторыми из этих арендаторов, но они оказались не готовы. Чьи-то контакты не удалось найти.

Кроме парикмахерской в сгоревшей «Ленте» в Томске работают другие салоны сети Ольги Данчук — в другой «Ленте» на Пушкина и еще один филиал.

«Это все так быстро случилось, пока вообще ни на что не надеемся, живем сегодняшним днем. Место было неплохим. Как мне сказали в администрации “Ленты”, они, скорее всего, планируют ее восстанавливать, но масштабы разрушения там серьезные, сколько уйдет времени на это - неизвестно. Хотелось бы, чтобы быстрее восстановили все, чтобы снова там начать работать», — заключила Ольга.