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02 апреля,
2020
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#БудьДома: томичи за 1 рубль могут получить доступ к онлайн-сервисам МТС

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

МТС запускает пакет сервисов для организации жизни и досуга для всех, кто вынужденно остается дома. Так при установке приложения МТС ТВ и подписке на пакет «Просто ТВ» пользователь любого оператора за один рубль получит возможность смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов.


Подписка на МТС ТВ открывает доступ к другим цифровым продуктам, которые будут востребованы в период самоизоляции: МТС БиблиотекаМТС Фитнес и SmartMedПользователи в течение месяца смогут получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ; получат доступ к программам тренировок и рекомендациями по питанию; откроют для себя сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы.


«Наши цифровые решения будут вашими помощниками в доступе к привычным в жизни услугам и развлечениям: кино, книгам, спорту, медицине, даже в условиях действующих ограничений на передвижения по городу, — говорит вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. —  Период самоизоляции и карантина — это возможность, хоть и вынужденная, освоить новые сервисы, посмотреть любимые фильмы и сериалы, читать, узнавать новое, и в то же время быть на связи с врачами, если понадобится».


Воспользоваться предложением могут действующие и новые подписчики МТС ТВ. Для доступа к расширенным мультимедийным возможностям цифровых сервисов при установке приложения МТС ТВ или активации акции в приложении необходимо ввести промокод DOMA. После активации подписки на пакет в МТС ТВ пользователь получит sms с единым промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам пакета #БудьДома.

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