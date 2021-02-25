Брюханцев: в Томске осенью 2021 года может начать свою работу крематорий

Томские власти планируют, что крематорий, который сейчас строят на кладбище в Воронино , может заработать этой осенью. Об этом рассказал в прямом эфире в YouTube заммэра, начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

Так, сейчас подрядчик уже заканчивает строительные работы: в крематорий проведено электричество, построены газовые накопители для будущих печей. В ближайшее время придет оборудование для крематория. Однако сам подрядчик говорит, что собирается открыть крематорий в мае-июне этого года, мэрия планирует принять его в эксплуатацию не раньше осени.





«Я думаю, что если в августе, с учетом благоустройства территории, крематорий введут в эксплуатацию – это будет хорошо. Я думаю, что к осени в Томске будет крематорий с колумбарием, где можно будет хранить прах умерших, и который будет обслуживаться круглый год», – рассказал Валерий Брюханцев.





Он также отметил, что в апреле-мае этого года откроется новое кладбище в Воронино.





Напомним, что в июле 2020 года компания «СпецРитуалТомск» выиграла торги у мэрии на аренду участка для строительства крематория. Компания была единственный участником аукциона. Земельный участок площадью 50 тысяч квадратных метров компания «СпецРитуалТомск» планирует арендовать на протяжении семи лет. Стоимость аренды — 3 млн 500 тысяч рублей.