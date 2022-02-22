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Бригада психиатров приехала за депутатом во время сессии райсовета в Новосибирской области

ТВ2 ТВ2

Бригада из Областной психиатрической больницы приехала на сессию совета депутатов Колыванского сельского поселения в Новосибирской области, чтобы госпитализировать депутата-самовыдвиженца Виктора Коваленко. Видео случившегося выложил на свой YouTube-канал другой депутат Алексей Астафьев.

Медики вошли в зал во время сессии. Девушка-врач неразборчиво представилась и сказала, что она врач из Областной психиатрической больницы. 

«У нас вызов поступил на Коваленко Виктора Петровича. Поступила жалоба, что данный гражданин оказывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия. У мужчины есть признаки психиатрического заболевания», — сказала врач.

Остальные депутаты встретили происшествие смехом, а в райсовете отметили, что врачи приехала во время сессии и попросили подождать ее окончания в другом зале. Врач отказалась ждать и отметила, что имеет право на принудительную госпитализацию. 

Сам 72-летний депутат Виктор Коваленко заявил, что «категорически отказывается» ехать куда-то и подаст в суд на медиков. «Вы о чем говорите? Отказываюсь, конечно, отказываюсь. Леша (обращаясь к автору видео, депутату Астафьеву — прим. ред), ты давай, все записывай. На всю Россию прогремит Колывань. Милая дама, вы попали в историю», — сказал Коваленко. После этого психиатрическая бригада передала бумаги депутату и уехала.

Как позже рассказал Тайге.инфо автор видео, депутат от КПРФ Алексей Астафьев, он считает появление психиатрической бригады «постановкой», и уверен, что жена Виктора Коваленко не писала никакого заявления о госпитализации, ссылается на отрицательной ответ самой супруги в разговоре с ним. Астафьев также считает, что попытка госпитализации — «мера воздействия властей, так как выступления (Коваленко - прим. ред) по резонансным вопросам всегда остры». Сам Астафьев в разговоре с журналистами назвал Виктора Коваленко оппозиционным депутатом.

«Это самый активный депутат в Совете депутатов. Он беспартийный, работает для избирателей, ни в каких фракциях не состоит. Не было такой сессии, чтобы Виктор Петрович Коваленко не выступал по какому-либо вопросу. В основном это идет вразрез с тем, что предлагает администрация Колыванского района», — сказал Алексей Астафьев каналу «Сибирьмедиа».

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