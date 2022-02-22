Бригада психиатров приехала за депутатом во время сессии райсовета в Новосибирской области

Бригада из Областной психиатрической больницы приехала на сессию совета депутатов Колыванского сельского поселения в Новосибирской области, чтобы госпитализировать депутата-самовыдвиженца Виктора Коваленко. Видео случившегося выложил на свой YouTube-канал другой депутат Алексей Астафьев.

Медики вошли в зал во время сессии. Девушка-врач неразборчиво представилась и сказала, что она врач из Областной психиатрической больницы.

«У нас вызов поступил на Коваленко Виктора Петровича. Поступила жалоба, что данный гражданин оказывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия. У мужчины есть признаки психиатрического заболевания», — сказала врач.

Остальные депутаты встретили происшествие смехом, а в райсовете отметили, что врачи приехала во время сессии и попросили подождать ее окончания в другом зале. Врач отказалась ждать и отметила, что имеет право на принудительную госпитализацию.

Сам 72-летний депутат Виктор Коваленко заявил, что «категорически отказывается» ехать куда-то и подаст в суд на медиков. «Вы о чем говорите? Отказываюсь, конечно, отказываюсь. Леша (обращаясь к автору видео, депутату Астафьеву — прим. ред), ты давай, все записывай. На всю Россию прогремит Колывань. Милая дама, вы попали в историю», — сказал Коваленко. После этого психиатрическая бригада передала бумаги депутату и уехала.