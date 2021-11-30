Брейнштормить, фиксить и аппрувить: томичей старше 35 лет раздражают иностранные слова, которые используются в работе

Каждый десятый томич в возрасте от 45 до 55 лет не понимает смысла многих англицизмов в профессиональном общении. Это выяснил исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса. Около 14% участников исследования в возрасте от 35 до 44 лет раздражаются, когда слышат иностранные слова в речи коллег. Поэтому гораздо реже остальных используют англицизмы в деловой переписке и общении сами.

Самыми раздражающими для респондентов стали слова: синкаться (синхронизироваться), фолловить (следовать), засабмитить (передать на рассмотрение), аппрувить (одобрить или утвердить что-то), брейнштормить (проводить мозговой штурм), фиксить (проверить и исправить ошибки), факап (неудача, ошибка), пруф (доказательство), скипнуть (пропустить, не обратить внимания), дэй-офф (выходной). При этом, согласно результатам опроса, наиболее неприятно или непривычно звучащими россиянам кажутся именно заимствованные глаголы.

Наиболее позитивно относятся к заимствованной лексике томичи, которым от 25 до 34 лет. В этой возрастной группе 67% респондентов ответили, что прибегают к англицизмам в работе сами и не против, когда их употребляют окружающие.

На вопрос, в какой рабочей отрасли иностранная лексика используется чаще, 35% людей сообщили, что в IT. Такое же количество опрошенных замечали англицизмы в маркетинге и сфере PR. Около 8% ответивших считают, что нередко иностранные слова употребляют в продажах.