Братьям Артемию и Даниилу нужна семья

Нам представили этих братьев как Артем и Данил. Но при подготовке материала обнаружилось, что полные их имена звучат очень красиво: Артемий и Даниил. Наверное, я так и буду их называть, чтобы переменилась жизнь двух интереснейших парней.
Разговор наш начался с откровений старшего брата.
– Я люблю страдать фигней! – заявил Даниил.
Вероятно, думал, удивить откровением.
– Например, чем? – интересуюсь.
– Например, играть в телефоне! – хором ответили оба.
Обычное состояние современного юного поколения. Признание Даниила оказалось не единственным. Он вообще за честность.
– Если знакомиться с приемной семьей, хорошо бы сразу высказать свои представления о совместной жизни, - предлагает парень – Познакомились, проанализировали причуды друг друга, соотнесли, сможем ли состыковать их, а потом определимся.
Вот такое предложение и достаточно взрослая позиция.
– Честность – большой плюс Дани, с ним приятно вести беседы, потому что знаешь, что он никогда не обманет, - говорит психолог центра помощи детям, оставшимся без родителей.
Еще, похоже, четырнадцатилетний мальчишка остроумен.
– Похавать люблю, – ответил, когда я его вновь попыталась расспросить об интересах.
На самом деле, увлечений у него достаточно. В школе он тяготеет к гуманитарным предметам. Данил увлекается спортом, любит и умеет дружить.
С братом они внешне разные, а отношения между ними по-мужски братские. Если надо, заступаются друг за друга. Артемий тоже за честность. Он сообщил, что ему попадает в школе за поведение.
Чтобы у меня и фотографа Валерия Касаткина не сложилось представление, что перед нами хулиган, психолог тут же привела пример, что плохое поведение – это оборванный провод.
– Провод не я оборвал, - поправил Артемий. - Я вообще в тот момент не присутствовал в той ситуации.
В общем, мальчишечья бравада. Похоже, ничего особенно страшного в поведении этого симпатичного одиннадцатилетнего парня нет. Артем любит читать, хорошо учится и многим интересуется. Например, знает, как сосчитать до десяти по-японски. Игры тоже предпочитает те, где можно пошевелить мозгами - «Монополию» и «Мафию».
Дети живут под опекой государства примерно четыре года. Первым в центр попал старший брат. Его изъяли из семьи под предлогом поездки в лагерь. Позже Артема тоже забрали от матери.
– Меня позвали в школе в учительскую, я спросил: помочь чем-то надо? Оказалось, увозят в приют…
Вот почему эти мальчики за честность.
Подробнее о них можно прочесть в анкетах и посмотреть на видео.
Очень надеемся и верим, что братья Артем и Данил с их яркой индивидуальностью не останутся жить в системе. Им нужна и обязательно должна найтись семья для дальнейшего развития.
Анкета Артемия: http://www.usynovite.ru/child/?id=cknko-hedc
Анкета Даниила: http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=cknko-hedc
Видео Даниила: https://changeonelife.ru/videoprofiles/daniil-ye-tomskaya-oblast/
Видео Артемия: https://changeonelife.ru/videoprofiles/artemij-e-tomskaya-oblast/
Если вы хотите помочь братьям, обращайтесь по следующим номерам телефонов (разница во времени с Москвой +4 часа).
Отдел опеки и попечительства администрации Кировского района г. Томска - тел. (3822) 56-14-93
Региональный оператор по Томской области: (3822) 71-39-96