Боулинг, кинотеатры и детские игровые не будут работать в Томской области до 15 ноября

«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы, – говорил Сергей Жвачкин ранее. – Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания».

Согласно распоряжению губернатора, до 15 ноября в регионе не работают кинотеатры, боулинг, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Также приостановлена работа караоке и кальянных.

С 15 ноября 2021 года попасть в указанные заведения можно будет только при наличии QR-кодов. При этом, будет сохраняться ограничение по посетителям: их может быть не больше 50 % от общей вместимости объекта.

Добавим, что до 15 ноября у школьников и студентов техникумов и колледжей будут каникулы. В детских садах будут работать только дежурные группы. Студенты университетов в этот период будут учиться в дистанционном формате.