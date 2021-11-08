Боулинг, кинотеатры и детские игровые не будут работать в Томской области до 15 ноября

В Томской области продлили запрет на работу ряда учреждений. Напомним, ранее губернатор области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней до 15 ноября.
«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы, – говорил Сергей Жвачкин ранее. – Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания».
Согласно распоряжению губернатора, до 15 ноября в регионе не работают кинотеатры, боулинг, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Также приостановлена работа караоке и кальянных.
С 15 ноября 2021 года попасть в указанные заведения можно будет только при наличии QR-кодов. При этом, будет сохраняться ограничение по посетителям: их может быть не больше 50 % от общей вместимости объекта.
Добавим, что до 15 ноября у школьников и студентов техникумов и колледжей будут каникулы. В детских садах будут работать только дежурные группы. Студенты университетов в этот период будут учиться в дистанционном формате.
Накануне в Томской области установлен новый антирекорд по числу заболевших ковидом за сутки. Так, подтверждено больше 270 случаев. В целом, с начала пандемии ковид подтвердился у 49 704 жителей региона. До 1 декабря в регионе действует масочный режим, который с большой долей вероятности будет продлен.