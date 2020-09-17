Добрые новости
17 сентября,
2020
3
фото
Новости

Ботсад ТГУ снова открыли для посетителей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сибирский ботанический сад ТГУ открывает свои двери для посетителей. В режиме самостоятельной экскурсии все желающие смогут посмотреть уникальные коллекции растений с 19 сентября, сообщает пресс-служба ТГУ.

Чтобы не подвергать наших гостей даже условному риску заражения, массовые мероприятия пока проводиться не будут. Мы открываем оранжереи в формате самостоятельной экскурсии, – рассказал директор Сибирского ботанического сада Михаил Ямбуров. – На входе посетителям будут измерять температуру и предложат антисептик для обработки рук. Помимо этого в оранжереях обязательно ношение защитной маски.

Для посещения открыты все оранжереи, где сейчас цветет множество экзотических цветов. В теплой субтропической оранжерее можно полюбоваться на шапку гортензий, абелию китайскую и плюмбаго, увидеть плодоношение райского банана, папайи, фигового и земляничного деревьев. В отделе влажных тропиков сейчас ванды, орхидеи-бабочки, кувшинки и пассифлора, которая путешествует по бассейну, создавая «звездную» дорожку из своих ярко-красных цветов. 

Автор фото: пресс-служба ТГУ
Автор фото: пресс-служба ТГУ
Автор фото: пресс-служба ТГУ
Автор фото: пресс-служба ТГУ
Автор фото: пресс-служба ТГУ
Автор фото: пресс-служба ТГУ

Посетить оранжереи СибБС можно по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 часов. Предварительная запись не нужна, вход платный. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8 (3822) 52 98 16.


В 2020 году Сибирский ботанический сад отмечает 140-летие с момента основания. В его оранжерейно-тепличном комплексе собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9000 видов, форм и сортов растений, из них около 4000 тропических и субтропических. Площадь комплекса – 6500 квадратных метров.


Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.