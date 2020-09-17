Ботсад ТГУ снова открыли для посетителей

Сибирский ботанический сад ТГУ открывает свои двери для посетителей. В режиме самостоятельной экскурсии все желающие смогут посмотреть уникальные коллекции растений с 19 сентября, сообщает пресс-служба ТГУ.

Чтобы не подвергать наших гостей даже условному риску заражения, массовые мероприятия пока проводиться не будут. Мы открываем оранжереи в формате самостоятельной экскурсии, – рассказал директор Сибирского ботанического сада Михаил Ямбуров. – На входе посетителям будут измерять температуру и предложат антисептик для обработки рук. Помимо этого в оранжереях обязательно ношение защитной маски.

Для посещения открыты все оранжереи, где сейчас цветет множество экзотических цветов. В теплой субтропической оранжерее можно полюбоваться на шапку гортензий, абелию китайскую и плюмбаго, увидеть плодоношение райского банана, папайи, фигового и земляничного деревьев. В отделе влажных тропиков сейчас ванды, орхидеи-бабочки, кувшинки и пассифлора, которая путешествует по бассейну, создавая «звездную» дорожку из своих ярко-красных цветов.

Посетить оранжереи СибБС можно по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 часов. Предварительная запись не нужна, вход платный. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8 (3822) 52 98 16.





В 2020 году Сибирский ботанический сад отмечает 140-летие с момента основания. В его оранжерейно-тепличном комплексе собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9000 видов, форм и сортов растений, из них около 4000 тропических и субтропических. Площадь комплекса – 6500 квадратных метров.







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