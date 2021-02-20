Ботсад ТГУ приглашает томичей посмотреть на цветение Сакуры
Массовое цветение азалий началось в Ботаническом саду ТГУ, сообщает пресс-служба вуза. Среди цветущих растений есть и новые сорта, выведенные учеными университета.
В ближайшие выходные посетители смогут увидеть всю красоту самых ранних сортов азалий — Сакура Тсукаса, Хана Асоби, Оино Мезанэ, Эксмеральда и другие. Часть из них созданы японскими селекционерами, но есть и сорта, выведенные в ТГУ и цветущие впервые.
Как рассказал директор ботсада Михаил Ямбуров, в коллекции сада сейчас 130 сортов, и более ста из них будут цвести в этом сезоне. Сорта Амброзиана, Леопольд Астрид, Кнут Эрвен, Принцесса Матильда и Стелла Марис, привезенные из ботсадов Москвы, Владивостока и Новосибирска, зацветут впервые.
Ботсад ТГУ пополняет фонды не только за счет обмена, но и благодаря селекции, которую ведут ученые лаборатории тропических и субтропических растений. Они вывели уже более 150 новых гибридов.
Получение и регистрация нового сорта – процедура довольно длительная, занимающая несколько лет, а иногда и пару десятков лет, — рассказывают в пресс-службе ТГУ. — Все зависит от того, с какими культурами идет селекция: для травянистых растений – быстрее, для кустарников, к которым относится азалия, медленнее. Тем не менее в этом сезоне ожидается цветение многих «новичков», созданных в Ботсаду. Самой необычной азалией в коллекции СибБС является сорт Жемчуг, у которого уникальный цвет лепестков – белый с очень нежным, едва различимым сиреневатым отливом.
Увидеть коллекцию Ботанического сада ТГУ можно на самостоятельной экскурсии, которые проходят в выходные дни с 10 до 17 часов без предварительной записи. Для взрослых билет стоит 250 рублей, льготный — 150 рублей. 21 и 22 февраля оранжереи будут открыты для посещения.
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