Ботсад ТГУ приглашает томичей посмотреть на цветение Сакуры

В ближайшие выходные посетители смогут увидеть всю красоту самых ранних сортов азалий — Сакура Тсукаса, Хана Асоби, Оино Мезанэ, Эксмеральда и другие. Часть из них созданы японскими селекционерами, но есть и сорта, выведенные в ТГУ и цветущие впервые.





Как рассказал директор ботсада Михаил Ямбуров, в коллекции сада сейчас 130 сортов, и более ста из них будут цвести в этом сезоне. Сорта Амброзиана, Леопольд Астрид, Кнут Эрвен, Принцесса Матильда и Стелла Марис, привезенные из ботсадов Москвы, Владивостока и Новосибирска, зацветут впервые.





Ботсад ТГУ пополняет фонды не только за счет обмена, но и благодаря селекции, которую ведут ученые лаборатории тропических и субтропических растений. Они вывели уже более 150 новых гибридов.