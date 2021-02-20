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20 февраля,
2021
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Ботсад ТГУ приглашает томичей посмотреть на цветение Сакуры

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Массовое цветение азалий началось в Ботаническом саду ТГУ, сообщает пресс-служба вуза. Среди цветущих растений есть и новые сорта, выведенные учеными университета.

Ботсад ТГУ приглашает томичей посмотреть на цветение Сакуры

В ближайшие выходные посетители смогут увидеть всю красоту самых ранних сортов азалий — Сакура Тсукаса, Хана Асоби, Оино Мезанэ, Эксмеральда и другие. Часть из них созданы японскими селекционерами, но есть и сорта, выведенные в ТГУ и цветущие впервые.


Как рассказал директор ботсада Михаил Ямбуров, в коллекции сада сейчас 130 сортов, и более ста из них будут цвести в этом сезоне. Сорта Амброзиана, Леопольд Астрид, Кнут Эрвен, Принцесса Матильда и Стелла Марис, привезенные из ботсадов Москвы, Владивостока и Новосибирска, зацветут впервые.

Ботсад ТГУ пополняет фонды не только за счет обмена, но и благодаря селекции, которую ведут ученые лаборатории тропических и субтропических растений. Они вывели уже более 150 новых гибридов.

Ботсад ТГУ приглашает томичей посмотреть на цветение Сакуры
Ботсад ТГУ приглашает томичей посмотреть на цветение Сакуры
Ботсад ТГУ приглашает томичей посмотреть на цветение Сакуры
Ботсад ТГУ приглашает томичей посмотреть на цветение Сакуры
Ботсад ТГУ приглашает томичей посмотреть на цветение Сакуры

Получение и регистрация нового сорта – процедура довольно длительная, занимающая несколько лет, а иногда и пару десятков лет, — рассказывают в пресс-службе ТГУ. — Все зависит от того, с какими культурами идет селекция: для травянистых растений – быстрее, для кустарников, к которым относится азалия, медленнее. Тем не менее в этом сезоне ожидается цветение многих «новичков», созданных в Ботсаду. Самой необычной азалией в коллекции СибБС является сорт Жемчуг, у которого уникальный цвет лепестков – белый с очень нежным, едва различимым сиреневатым отливом. 

Увидеть коллекцию Ботанического сада ТГУ можно на самостоятельной экскурсии, которые проходят в выходные дни с 10 до 17 часов без предварительной записи. Для взрослых билет стоит 250 рублей, льготный — 150 рублей. 21 и 22 февраля оранжереи будут открыты для посещения.

Мы рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2.

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