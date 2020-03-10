Борт мусоровоза насмерть придавил работника томского САХа

СК по Томской области начал проверку по факту смерти сотрудника муниципального «Спецавтохозяйства».
По информации СК, трагедия случилась 9 марта на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Сухоречье Томского района.
«На 31-летнего водителя УМП «Спецавтохозяйство», выполнявшего работы по разгрузке твердых бытовых отходов, упал задний борт мусоровоза. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего: осмотрели место происшествия, назначили медицинскую экспертизу, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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