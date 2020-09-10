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10 сентября,
2020
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Борис Титов назвал Томск «местом деградации»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С очередным визитом Томск посетил лидер «Партии Роста» Борис Титов. В партийном штабе прошла его встреча с предпринимателями и кандидатами в Думу города Томска. 

Большое разочарование у председателя «Партии Роста» вызвала и местная технико-внедренческая зона (ТВЗ), для появления и развития которой он в свое время сделал очень много. 

Борис Титов назвал Томск «местом деградации»
Борис Титов назвал Томск «местом деградации»

— От интеллектуального университетского города, куда я в свое время приезжал на открытие технико-внедренческой зоны, не осталось практически ничего, — сказал он, — нынешняя ТВЗ – это какой-то сюр. Дорожка из плиток, между которыми уже растет трава, обрывается в никуда. Потому что 15 лет назад собирались строить дома для резидентов ТВЗ и ничего так не построили. А аренду для них подняли, половина их из ТВЗ уже выехала. Из 80 резидентов, которых набрали изначально, осталось чуть больше сорока
Для сравнения: технопарк в Новосибирске полностью заполнен людьми, а в Томске чуть ли не половина съехала.

На контрасте, например, с Новосибирском Томск производит впечатление даже не депрессии, а деградации, – считает Борис Титов, – тенденция совершенно определенно вниз. С жильем для людей беда. Говорили, что город вошел в программу на реставрацию жилья, начались какие-то переселения людей из старых, ветхих домов. Обманули. Я в конце августа побывал в микрорайоне «Черемошники» – и я скажу, в жизни еще такого не видел. Дом едва ли не шатается на ветру, канализация просто стекает в канаву и там остается. И он даже не признан аварийным, хотя это Сибирь, все понимают, что зимой в таких условиях жить нельзя. 

Борис Титов назвал Томск «местом деградации»
Борис Титов назвал Томск «местом деградации»
Борис Титов назвал Томск «местом деградации»
Борис Титов назвал Томск «местом деградации»

По стечению обстоятельств именно в день приезда Титова в Томск в приемную мэрии пришло письмо за его подписью. Он обратился к Ивану Кляйну с просьбой от имени жильцов убитых деревяшек: 

«Иван Григорьевич! … Воспользуйтесь Вашими правами улучшать судьбу города, примите предложения предпринимателей и застройте район Черемошники нормальным жильем. Это снимет и проблему жизни в нечеловеческих условиях и позволит улучшить инфраструктуру, условия жизни и благоустроит целый микрорайон. Необходимо одно – такое разрешение со стороны властей города и их готовность к переговорам. Но почему-то такого разрешения нет». 

Борис Титов назвал Томск «местом деградации»

Борис Титов в своем выступлении намеренно заострил внимание на том, какое отношение в Томске сложилось к инвесторам. Каменные памятники стоимостью в сотни миллионов рублей разбросаны по всему городу.

Какое доверие у инвесторов будет к власти? Кто пойдет к вам строить, если обманы на каждом шагу?! Взять хотя бы пример «Сириуса». В районе, где ютятся полуколхозного вида киоски, налеплены друг на друга безо всякой эстетики и плана, человек построил здание-красавец из стекла и бетона. Администрация Томска проиграла уже все суды, все инстанции и все равно не разрешает ввести в эксплуатацию единственный приличный бизнес-комплекс. 

Борис Титов назвал Томск «местом деградации»
Борис Титов назвал Томск «местом деградации»

По мнению Титова, то, что бизнес и инвестиции в Томске почти не развиваются, это прямое следствие в том числе и того, что местный уполномоченный по правам предпринимателей работал плохо. Пока идет поиск новой кандидатуры на пост омбудсмена, который устроил бы и губернатора Сергея Жвачкина, Титов предложил томским предпринимателям и бизнесменам напрямую обращаться к кандидату от «Партии Роста» Елене Ульяновой или нему самому. Как лидеру партии бизнеса. 

Борис Титов назвал Томск «местом деградации»

Изготовлено: ООО «АН ТВ2», 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 53/2, офис 308, 7017474509.
Заказчик: Избирательное объединение Региональное отделение в Томской области Всероссийской Политической партии «Партия Роста». Дата выпуска 10.09.2020. Тираж – 2 экз. Оплачено из средств: Избирательное объединение Региональное отделение в Томской области Всероссийской Политической партии «Партия Роста».

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