Борис Титов назвал Томск «местом деградации»

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С очередным визитом Томск посетил лидер «Партии Роста» Борис Титов. В партийном штабе прошла его встреча с предпринимателями и кандидатами в Думу города Томска.



Большое разочарование у председателя «Партии Роста» вызвала и местная технико-внедренческая зона (ТВЗ), для появления и развития которой он в свое время сделал очень много.

— От интеллектуального университетского города, куда я в свое время приезжал на открытие технико-внедренческой зоны, не осталось практически ничего, — сказал он, — нынешняя ТВЗ – это какой-то сюр. Дорожка из плиток, между которыми уже растет трава, обрывается в никуда. Потому что 15 лет назад собирались строить дома для резидентов ТВЗ и ничего так не построили. А аренду для них подняли, половина их из ТВЗ уже выехала. Из 80 резидентов, которых набрали изначально, осталось чуть больше сорока

Для сравнения: технопарк в Новосибирске полностью заполнен людьми, а в Томске чуть ли не половина съехала.

На контрасте, например, с Новосибирском Томск производит впечатление даже не депрессии, а деградации, – считает Борис Титов, – тенденция совершенно определенно вниз. С жильем для людей беда. Говорили, что город вошел в программу на реставрацию жилья, начались какие-то переселения людей из старых, ветхих домов. Обманули. Я в конце августа побывал в микрорайоне «Черемошники» – и я скажу, в жизни еще такого не видел. Дом едва ли не шатается на ветру, канализация просто стекает в канаву и там остается. И он даже не признан аварийным, хотя это Сибирь, все понимают, что зимой в таких условиях жить нельзя.

По стечению обстоятельств именно в день приезда Титова в Томск в приемную мэрии пришло письмо за его подписью. Он обратился к Ивану Кляйну с просьбой от имени жильцов убитых деревяшек:



«Иван Григорьевич! … Воспользуйтесь Вашими правами улучшать судьбу города, примите предложения предпринимателей и застройте район Черемошники нормальным жильем. Это снимет и проблему жизни в нечеловеческих условиях и позволит улучшить инфраструктуру, условия жизни и благоустроит целый микрорайон. Необходимо одно – такое разрешение со стороны властей города и их готовность к переговорам. Но почему-то такого разрешения нет».

Борис Титов в своем выступлении намеренно заострил внимание на том, какое отношение в Томске сложилось к инвесторам. Каменные памятники стоимостью в сотни миллионов рублей разбросаны по всему городу.



Какое доверие у инвесторов будет к власти? Кто пойдет к вам строить, если обманы на каждом шагу?! Взять хотя бы пример «Сириуса». В районе, где ютятся полуколхозного вида киоски, налеплены друг на друга безо всякой эстетики и плана, человек построил здание-красавец из стекла и бетона. Администрация Томска проиграла уже все суды, все инстанции и все равно не разрешает ввести в эксплуатацию единственный приличный бизнес-комплекс.

По мнению Титова, то, что бизнес и инвестиции в Томске почти не развиваются, это прямое следствие в том числе и того, что местный уполномоченный по правам предпринимателей работал плохо. Пока идет поиск новой кандидатуры на пост омбудсмена, который устроил бы и губернатора Сергея Жвачкина, Титов предложил томским предпринимателям и бизнесменам напрямую обращаться к кандидату от «Партии Роста» Елене Ульяновой или нему самому. Как лидеру партии бизнеса.