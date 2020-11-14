Борис Титов назначил Елену Ульянову своим бизнес-представителем в Томской области

«Бизнесу нужны активные и самостоятельные защитники, — цитируется в сообщении Борис Титов. — Падерин приятный человек, но, к сожалению, проявлял полную безынициативность и апатию к обращениям предпринимателей. Губернатор, опираясь на мнение совещания в администрации с участием бизнесменов, выразил свое отношение: на снятие Падерина он не согласен. Значит, процесс отзыва по факту остановлен. Считаем мнение администрации необоснованным, собрание было организовано из «своих», и не отражает мнение большинства делового сообщества. В ближайшее время проведём соцопрос среди предпринимателей Томской области».





Напомним, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов во время своего визита в Томск предложил досрочно прекратить полномочия регионального бизнес-омбудсмена Валерия Падерина. При этом для окончательного освобождения от должности нужна подпись губернатора региона Сергея Жвачкина.





Замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных сказал Телеграм-каналу «Милый Томск имени Козловской», что ни губернатору, ни областным депутатам не были известны конкретные претензии к Падерину от федерального бизнес-омбудсмена, поэтому они считают заявление «необоснованным и нетактичным».





Валерия Падерина избрали бизнес-омбудсменом в 2014 году на пять лет, в 2019 году переизбрали. Губернатор Сергей Жвачкин отметил, что решать — оставить Валерия Падерина бизнес-омбдусменом или нет — должны бизнесмены. По итогам встречи и обсуждений, Сергей Жвачкин сообщил, что Падерин останется на своем посту.





ПОДДЕРЖИ ТВ2