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14 ноября,
2020
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Борис Титов назначил Елену Ульянову своим бизнес-представителем в Томской области

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назначил своим общественным представителем в Томской области депутата думы Томска Елену Ульянову.

Борис Титов назначил Елену Ульянову своим бизнес-представителем в Томской области

«Бизнесу нужны активные и самостоятельные защитники, — цитируется в сообщении Борис Титов. — Падерин приятный человек, но, к сожалению, проявлял полную безынициативность и апатию к обращениям предпринимателей. Губернатор, опираясь на мнение совещания в администрации с участием бизнесменов, выразил свое отношение: на снятие Падерина он не согласен. Значит, процесс отзыва по факту остановлен. Считаем мнение администрации необоснованным, собрание было организовано из «своих», и не отражает мнение большинства делового сообщества. В ближайшее время проведём соцопрос среди предпринимателей Томской области». 


Напомним, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов во время своего визита в Томск предложил досрочно прекратить полномочия регионального бизнес-омбудсмена Валерия Падерина. При этом для окончательного освобождения от должности нужна подпись губернатора региона Сергея Жвачкина.


Замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных сказал Телеграм-каналу «Милый Томск имени Козловской», что ни губернатору, ни областным депутатам не были известны конкретные претензии к Падерину от федерального бизнес-омбудсмена, поэтому они считают заявление «необоснованным и нетактичным».


Валерия Падерина избрали бизнес-омбудсменом в 2014 году на пять лет, в 2019 году переизбрали. Губернатор Сергей Жвачкин отметил, что решать — оставить Валерия Падерина бизнес-омбдусменом или нет — должны бизнесмены. По итогам встречи и обсуждений, Сергей Жвачкин сообщил, что Падерин останется на своем посту.


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