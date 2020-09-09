Борис Титов хочет освободить от должности томского бизнес-омбудсмена

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил Томск с рабочим визитом и начал процедуру отставки томского бизнес-омбудсмена Валерия Падерина.
Титов объяснил решение тем, что от томских бизнесменов поступило очень много жалоб на работу Падерина, из этого он сделал вывод, что омбудсмену не удалось наладить диалог между бизнесом и властью Томска и региона.
«Ко мне за это время поступило очень много обращений от бизнеса, что наш уполномоченный работает плохо, — рассказал Титов во время пресс-конференции в Томске. — Бизнес оказался предоставлен самому себе. Поэтому мы инициировали снятие Падерина Валерия Анатольевича с должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области».
Он добавил, что для окончательного освобождения от должности нужна подпись губернатора региона Сергея Жвачкина. «У нас так называемая «система двух ключей» и при назначении, и при снятии», — сказал он.
При этом замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных сказал Телеграм-каналу «Милый Томск имени Козловской», что ни губернатору, ни областным депутатам не были известны конкретные претензии к Падерину от федерального бизнес-омбудсмена, поэтому они считают заявление «необоснованным и нетактичным».
«Что касается заявления Бориса Титова об отставке Валерия Падерина. Первое, насколько я понимаю, он приехал в Томск в качестве лидера партии «Роста», а не уполномоченного по правам предпринимателей, чтобы иметь возможность проводить агитацию. Как уполномоченный он должен был уйти в отпуск. Его заявление о недовольстве работой Валерия Падерина я воспринимаю исключительно в плоскости политической борьбы партии «Роста». Напомню, три недели назад Борис Титов был в Томске и даже встречался с губернатором, однако никаких упреков не озвучивал. Второе, Валерия Падерина назначал губернатор по представлению Законодательной Думы. Ни губернатору, ни депутатам не известны конкретные претензии Титова, и поэтому мы считаем, что это заявление, мягко говоря, не очень обоснованно и не тактично», — прокомментировал Ильиных.
Отметим, Валерия Падерина избрали бизнес-омбудсменом в 2014 году на пять лет, в 2019 году переизбрали.
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