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09 сентября,
2020
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Борис Титов хочет освободить от должности томского бизнес-омбудсмена

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил Томск с рабочим визитом и начал процедуру отставки томского бизнес-омбудсмена Валерия Падерина. 

Борис Титов хочет освободить от должности томского бизнес-омбудсмена
Фото: http://old.duma.tomsk.ru/

Титов объяснил решение тем, что от томских бизнесменов поступило очень много жалоб на работу Падерина, из этого он сделал вывод, что омбудсмену не удалось наладить диалог между бизнесом и властью Томска и региона.


«Ко мне за это время поступило очень много обращений от бизнеса, что наш уполномоченный работает плохо, — рассказал Титов во время пресс-конференции в Томске. — Бизнес оказался предоставлен самому себе. Поэтому мы инициировали снятие Падерина Валерия Анатольевича с должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области».


Он добавил, что для окончательного освобождения от должности нужна подпись губернатора региона Сергея Жвачкина. «У нас так называемая «система двух ключей» и при назначении, и при снятии», — сказал он.


При этом замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных сказал Телеграм-каналу «Милый Томск имени Козловской», что ни губернатору, ни областным депутатам не были известны конкретные претензии к Падерину от федерального бизнес-омбудсмена, поэтому они считают заявление «необоснованным и нетактичным».


«Что касается заявления Бориса Титова об отставке Валерия Падерина. Первое, насколько я понимаю, он приехал в Томск в качестве лидера партии «Роста», а не уполномоченного по правам предпринимателей, чтобы иметь возможность проводить агитацию. Как уполномоченный он должен был уйти в отпуск. Его заявление о недовольстве работой Валерия Падерина я воспринимаю исключительно в плоскости политической борьбы партии «Роста». Напомню, три недели назад Борис Титов был в Томске и даже встречался с губернатором, однако никаких упреков не озвучивал. Второе, Валерия Падерина назначал губернатор по представлению Законодательной Думы. Ни губернатору, ни депутатам не известны конкретные претензии Титова, и поэтому мы считаем, что это заявление, мягко говоря, не очень обоснованно и не тактично», — прокомментировал Ильиных.


Отметим, Валерия Падерина избрали бизнес-омбудсменом в 2014 году на пять лет, в 2019 году переизбрали.


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