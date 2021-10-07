Большой зал ТЮЗа могут восстановить к следующему театральному сезону. На это уйдет 40 миллионов

Основную часть работ по восстановлению большого зала Театра юного зрителя планируется выполнить летом 2022 года. Об этом рассказал начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк.

Сейчас ведется работа над проектом восстановления зала, она должна завершиться в первой половине следующего года. Проектировщик обозначил цифру в 40 миллионов рублей — эти деньги пойдут на ремонт зала и крыши над ним.

«Сейчас идет согласование бюджета на следующий год, и мы вносим необходимую сумму. Она, что называется, реальная. Хочу сказать, что ущерб, нанесенный театру, сильно преувеличен [журналистами]», — заявил Волк.

Он также пояснил слова сенатора от Томской области Владимира Кравченко, который утверждал, что на ремонт театра понадобится 134 миллиона рублей. По словам Волка, эти расчеты относятся к полному капитальному ремонту здания, а не восстановлению большого зала.

Напомним, 20 февраля в здании Театра юного зрителя произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожарные тушили его около четырех часов. Спектакли большой сцены ТЮЗ перенес на другие площадки.

Здание ТЮЗа является памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1911 году, в нем располагался кинотеатр «Новый», построенный Александром Громовым. В 2007-2012 годах в здании театра проводился капитальный ремонт.