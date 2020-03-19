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19 марта,
2020
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Новости

Большое количество снега в регионах Сибири может повлиять на паводок в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Специалисты назвали факторы, которые могут негативно сказаться на прохождении паводка в Томске. Среди них скопление снега в соседних регионах, превышающее норму в разы, и возможность образования зажоров (скопление шуги и других видов внутриводного льда в русле реки — прим. ред.).

Большое количество снега в регионах Сибири может повлиять на паводок в Томской области

«На территории города определено 28 опасных участков, 13 из них подвержены риску затопления от возможного разлива Томи, по 15 существует угроза подтопления талыми водами. В настоящее время ведется работа по корректировке паспортов этих участков, уточняются маршруты эвакуации, количество проживающих человек», — рассказал на заседании городской Думы директор ОДС Максим Мальцев.


С 1 марта коммунальные службы активно вывозят снег с территорий возможного подтопления. По словам Мальцева, сейчас складывается самая благоприятная ситуация за последние шесть лет. Однако негативные факторы все равно присутствуют.


«Подледная шуга в случае большего снеготаяния может создавать зажоры. Зажоры — это гораздо хуже, чем заторы. Заторы можно ликвидировать с помощью взрывов или ледокольных мероприятий, а зажоры сложнее. Поэтому большая надежда, что дружной весны не будет и потихоньку все уйдет. Из негативных факторов также можно отметить большие снегозапасы в Алтайском крае, где количество снега в 2,5 раза превышает норму, и Кемеровской области, где превышение есть в 2 раза. Но это опять все зависит от весны», — сказал на комитете гордумы Мальцев.


Сейчас средняя толщина льда на Томи – 55 сантиметров, средний показатель в последние годы — 64 сантиметра. На Ушайке средняя толщина – 38 при среднем показателе в 58 сантиметров.


Согласно прогнозам специалистов мэрии, вскрытие Томи в Томске ожидается в районе 10 апреля. Росгидрометцентр прогнозирует, что вскрытие произойдет 15 апреля. 

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