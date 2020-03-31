Большинство томских студентов покинули общежития и обучаются дома

Томские вузы, колледжи и техникумы создали для учащихся условия для дистанционного образования в общежитиях, но студенты все равно уезжают домой. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Почти 80% студентов колледжей и техникумов Томской области и 30% студентов томских университетов решили продолжить образовательный процесс дистанционно в домашних условиях и покинули общежития», — говорится в пресс-релизе.





Как рассказала вице-губернатор Томской области Людмила Огородова, учебные комнаты в общежитиях оснащены необходимым оборудованием для проведения качественного образовательного процесса через цифровые платформы.





«Руководители университетов, техникумов и колледжей проводят ежедневный обход общежитий, контролируют условия проживания студентов, санитарную обработку помещений», — говорит Людмила Огородова.





Совет ректоров томских университетов принял решение, что все студенты, прибывшие из зарубежных поездок, после карантина и медицинского подтверждения их здоровья смогут вернуться в общежитие и приступить к обучению.





Например, для обратного заселения в общежития СибГМУ, студенту необходимо явиться в рабочее время в общежитие; предоставить справку от врача (давностью не более трех суток), пройти процедуру измерения температуры и объяснить, где находился в период отсутствия в общежитии.





Ранее сообщалось, что 16 марта в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции томские вузы и учреждения среднего профессионального образования перешли на дистанционный формат обучения до 30 апреля.

