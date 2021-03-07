Большинство сибиряков считают, что женщина может тратить больше, чем зарабатывает

Сибирячкам, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, достаточно зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом половина сибирских мужчин (51%) считает, что женщинам вообще лучше не работать. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» к Международному женскому дню 8 марта. Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

66% женщин (один из самых высоких показателей среди регионов РФ) и 40% мужчин полагают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию. 28% женщин и 45% мужчин (один из «лидерских» показателей среди регионов страны) согласны с тем, что мужчина обязан содержать женщину. Равенство полов в финансовом вопросе признают только 2% сибирячек и 13% сибиряков. Лишь 5% женщин и 2% мужчин считают, что полная финансовая зависимость женщины от своего партнера разрушает отношения.

Около половины опрошенных сибиряков-мужчин считают, что главная роль женщины - мать и хранительница очага. При этом среди женщин-сибирячек лишь 36% считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство. Большинство представительниц прекрасного пола (52%) полагают, что женщина сама вправе решать, какая роль в обществе для нее будет главной.

Доля сибирских мужчин, которые считают, что женщине лучше не работать (24%), в 12 раз превышает долю женщин (2%), которые придерживаются такой же точки зрения. Взгляды полов на мотивы работы женщин вообще существенно расходятся. 48% женщин и только 29% мужчин уверены, что женщина должна работать ради финансовой независимости, 31% сибирячек и 20% сибиряков — для самовыражения. При этом 27% мужчин и лишь 19% женщин полагают, что женщина должна работать только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей. 3% сибирячек и 11% сибиряков заявили, что женщина должна заниматься исключительно детьми и семьей.





Более двух третей всех опрошенных мужчин (72%) и женщин (67%), считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает. Примерно треть из женщин и 40% мужчин согласны с тем, что делать это она может с позволения мужчины, оставшиеся 31% и 33% соответственно назвали возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.





Большинство респондентов (60-62%), независимо от пола, считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Хотя мужчины в целом оценили порог доходов для финансовой независимости женщин ниже, чем сами представительницы прекрасного пола.





Среди женщин достаточным уровнем своей финансовой независимости доходы 20-40 тысяч рублей назвали 13%, 40-60 тысяч рублей — 21%, 60-80 тысяч — 22%, 80-100 тысяч — 19%, 100–200 тысяч – 17%, от 200 тысяч рублей и выше — 8%.





Среди мужчин достаточным уровнем финансовой независимости женщин доходы 20-40 тысяч рублей назвали 19%, 40-60 тысяч рублей — 30%, 60-80 тысяч — 14%, 80-100 тысяч — 16%, 100–200 тысяч – 12%, от 200 тысяч рублей и выше — 9%.





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