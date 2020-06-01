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01 июня,
2020
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Новости

Большинство магазинов Томска не обеззараживают воздух в помещениях

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Проверки соблюдения требований эпидрежима проходят в местах массового пребывания людей. За прошлую неделю специалисты проверили более 1500 предприятий региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Большинство магазинов Томска не обеззараживают воздух в помещениях

Так, с 25 по 28 мая сотрудники областной администрации и участковые полиции проинспектировали 179 торговых точек, продовольственных и сетевых магазинов. В 163 из них не выполнялись рекомендации Роспотребнадзора по использованию бактерицидных облучателей воздуха в помещениях для работников. Нарушения правил «входного фильтра» выявлены на 18 торговых объектах и предприятиях.


Протоколы об административных правонарушениях в этот раз не составлялись. Всего же с 25 мая контролирующие органы Томской области проинспектировали деятельность 1629 предприятий и проверили более 1000 жителей региона, которым предписана обязательная 14-дневная самоизоляция дома.


За различные нарушения режима повышенной готовности правоохранители составили 796 административных протоколов, которые будут рассматриваться в районных судах.

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