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12 февраля,
2021
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Большинство ДТП в Томской области случилось по вине опытных водителей

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

Более 50% из 248 ДТП за 2020 год совершили «профессионалы» с водительским стажем 15 и более лет. «Молодые водители, севшие за руль меньше двух лет назад, спровоцировали 30 — или восемь процентов — ДТП с жертвами», — привел статистику дорожной аварийности заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Большинство ДТП в Томской области случилось по вине опытных водителей

Вице-губернатор отметил снижение трех основных показателей ДТП за 2020 год: общего числа аварий (на 23%, 568 случаев), погибших (на 18%, 87 человек) и раненых в них людей (на 23%, 682 человека).


Случаев пьяного вождения в Томской области в 2020 году зарегистрировано меньше на 20,5%. При этом нетрезвые водители стали виновниками 62 дорожных аварий, в которых 23 человека погибли и 79 получили травмы различной степени тяжести.


В числе основных причин аварий на дорогах называются нарушения скоростного режима (108 случаев, +11%), правил проезда пешеходных переходов (61, -29%), требований сигналов светофора (13, -52%), выезд на встречную полосу (65, -19%) и несоблюдение очередности проезда (87, -22%).


Рост числа ДТП в 2020 году также произошел по причине технических неисправностей транспорта: они стали причиной 47 ДТП — это на 34% выше показателя 2019 года.


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