Больше всего леса из Томской области уезжает в Узбекистан

Почти 1,5 тысячи млн кубометров леса отправила Томская область на экспорт в 2019 году, при этом чаще всего лес уезжал в Узбекистан, а не Китай, рассказал журналистам врио главы регионального Россельхознадзора Вадим Чиркин.





Он отметил, что экспорт томского леса за последние 5 лет вырос почти в два с половиной раза.





«Вы, наверное, слышали много слухов, что леса у нас в Томской области вырубаются, что в Китай очень много леса поставляют. Я могу сказать, что экспорт леса из года в год увеличивается. В 2019 году мы отправили на экспорт 1 млн 443 тысячи кубометров леса и лесоматериалов. Если посмотрим данные на 2014 год, то тогда мы отправляли 615 тысяч кубометров. Что хорошо, 95 % – это переработанная продукция, уже не круглый лес. То есть добавленная стоимость остается в регионе — это уже хорошо хотя бы», — сказал врио руководителя областного Россельхознадзора.