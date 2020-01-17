Больше всего леса из Томской области уезжает в Узбекистан
Почти 1,5 тысячи млн кубометров леса отправила Томская область на экспорт в 2019 году, при этом чаще всего лес уезжал в Узбекистан, а не Китай, рассказал журналистам врио главы регионального Россельхознадзора Вадим Чиркин.
Он отметил, что экспорт томского леса за последние 5 лет вырос почти в два с половиной раза.
«Вы, наверное, слышали много слухов, что леса у нас в Томской области вырубаются, что в Китай очень много леса поставляют. Я могу сказать, что экспорт леса из года в год увеличивается. В 2019 году мы отправили на экспорт 1 млн 443 тысячи кубометров леса и лесоматериалов. Если посмотрим данные на 2014 год, то тогда мы отправляли 615 тысяч кубометров. Что хорошо, 95 % – это переработанная продукция, уже не круглый лес. То есть добавленная стоимость остается в регионе — это уже хорошо хотя бы», — сказал врио руководителя областного Россельхознадзора.
По его словам, основным потребителем томского леса в 2019 году был Узбекистан — 47 % леса, Китай только на втором месте по объемам экспорта — 32 % от общего объема. По 8 % леса экспортировали в Киргизию и Казахстан.
Для сравнения, в 2018 году Томская область продала за границу 1 млн 331 тысячу кубометров леса, в 2017-м — 1 млн 36 тысяч кубов, а в 2016-м — 953 млн кубометров. Рост экспорта древесины врио Россельхознадзора связывает с приходом в регион иностранных инвесторов и сдачей в долгосрочную аренду лесных площадей.
«Заходят новые инвесторы, долгосрочная аренда леса на 49 лет играет свою роль. Много китайские инвесторы вкладываются. Хорошо или плохо — обсуждать не могу, но все-таки мы продаем переработанную продукцию, инвестиционная привлекательность работает», — отметил Вадим Чиркин.
Внутри России Томская область отправила 12,5 тысячи кубов леса. При этом между регионами чаще всего продается непереработанная древесина — «кругляк».
«Что касается внутреннего экспорта, по России мы отправили 12,5 тысячи кубометров леса. Здесь в основном идет круглый лес — это 66 %», — добавил Вадим Чиркин.
Отметим, несмотря на существование официальной статистики по объемам экспорта леса, специалисты лесной отрасли скептически относятся к ней, потому что в России распространены случаи незаконных рубок и «серого» оборота леса. В WWF подсчитали, что если объем легальных заготовок в России – 200 млн кубометров, то 10-20 % здесь приходится на нелегальную добычу, это приблизительно 20-40 млн кубов незаконно срубленного леса.
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