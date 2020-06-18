Больше всего «качают» из Интернета труднодоступные районы Томской области

Рейтинг онлайн-активности районов Томской области составила компания МТС. Оказалось, что больше всего скачивают ГБ труднодоступные северные районы региона — Парабельский и Александровский. Здесь на жителя в среднем приходится более 12 ГБ скачанного трафика ежемесячно. Это можно сравнить, например, с 600 часами, проведенными в соцсетях или просмотром 816 4-минутных видео в YouTube.

Наиболее активно осваивают мобильные сервисы жители Томского района. Так годовой объем трафика вырос в два раза. Одной из причин значительного роста стало развитие сети: за последний год новые базовые станции появились сразу в одиннадцати поселках и дачных массивах, расположенных в пригороде Томска. Вторая – самоизоляция, которую томичи предпочитали проводить за городом, обустраивая там для себя мини-офисы для удаленной работы и учебы.





В полтора раза за год в использовании мобильного интернета «приросли» Асиновский и Кривошеинский районы. За прошедший год там модернизировали 4G-сеть, и это позволило жителям на комфортной скорости общаться с помощью мессенджеров, играть, смотреть видео и совершать покупки.





«С каждым годом мы все больше внимания уделяем развитию сети в районах так как недавняя ситуация показала, насколько важно иметь возможность работать, учиться из дома, общаться с близкими, пользоваться услугами телемедицины или посмотреть фильм. Так, в прошлом году мы «оцифровали» более 50 томских сел и деревень, предоставив своим абонентам новое качество жизни», — отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.