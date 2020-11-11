Больше всего целевиков из СибГМУ трудоустроят в МСЧ № 2

В Сибирском государственном медицинском университете выделено 227 квот на целевой набор студентов, 170 из которых будут работать в медицинских организациях Томской области.





170 договоров заключено на целевое обучение по программам специалитета, еще 57 — по программам ординатуры.





После окончания специалитета 85 выпускников будут трудоустроены в больницы и поликлиники Томска, еще 85 начнут работать в районных больницах.





В Томске лидером по заключению целевых договоров стала МСЧ № 2, где оформлено 28 договоров. Также по окончании учебы студенты придут работать в томскую поликлинику № 10, детскую горбольницу № 2, стоматологическую поликлинику № 1 и горбольницу № 3.





Среди других муниципалитетов больше всего договоров заключили Асиновская районная больница – 15, по девять договоров в больницах Бакчарского и Верхнекетского районов.





По программам ординатуры больше всего договоров со студентами-медиками заключили горбольница № 3, МСЧ № 2 и Больница скорой медицинской помощи (БСМП) № 2.





«Целевая подготовка дает студентам, получившим диплом, гарантию на трудоустройство, а медорганизациям возможность укомплектовать штат квалифицированными кадрами», — отметил начальник областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.