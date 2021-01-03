Больше тысячи жителей Томской области поставили прививку от коронавируса
1262 жителя Томской области поставили прививку от коронавируса. 2 января в регионе начинается второй этап вакцинации от инфекции.
Прививаются сотрудники медсанчасти №2, поликлиники №8, поликлиники ТНЦ СО РАН и межвузовской поликлиники, которые поставили первую прививку в начале декабря.
Между введением первого и второго компонента вакцины промежуток должен составлять 21 день», – отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина. – Отличие компонентов состоит во входящих в их состав активных веществах. Вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа..
Массовая вакцинация от коронавируса началась в Томской области 11 декабря. Оставить заявку на вакцинацию можно на сайте covidtomsk.ru.
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