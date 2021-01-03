Добрые новости
03 января,
2021
1
фото
Новости

Больше тысячи жителей Томской области поставили прививку от коронавируса

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

1262 жителя Томской области поставили прививку от коронавируса. 2 января в регионе начинается второй этап вакцинации от инфекции.

Больше тысячи жителей Томской области поставили прививку от коронавируса

Прививаются сотрудники медсанчасти №2, поликлиники №8, поликлиники ТНЦ СО РАН и межвузовской поликлиники, которые поставили первую прививку в начале декабря. 

Между введением первого и второго компонента вакцины промежуток должен составлять 21 день», – отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина. – Отличие компонентов состоит во входящих в их состав активных веществах. Вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа..

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Томской области 11 декабря. Оставить заявку на вакцинацию можно на сайте covidtomsk.ru.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.