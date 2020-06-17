Добрые новости
17 июня,
2020
Новости

Больше тысячи вакансий для медицинских работников есть в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

1092 вакансии в медицинской сфере заявлены в Томской области. По данным областного центра занятости, сейчас востребованы терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи и медицинские сестры. В целом, томские работодатели заявили в центры занятости 11 416 вакансий.

Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в промышленном секторе — более 1 тысячи вакансий. На промпредприятиях требуются  электромонтажники, электромонтеры и слесари различных профилей.


Высоким спросом пользуются также  инженеры различных направлений, преподаватели, машинисты спецтехники, каменщики и др.Более 70 вакансий представлено в сфере дошкольного образования Томска, около 80 — от сельхозпроизводителей.


По данным департамента труда и занятости, уровень безработицы к концу мая в Томской области составил 2,8%. В начале года в  Томской области было 6 102 безработных жителя. К концу мая эта цифра выросла до 15 167 человек. 


Резкий рост числа безработных произошел в апреле — мае. За два месяца на учет для получения пособия по безработицы встали 13 346 жителей региона. На 29 мая в банке вакансий Томской области было 11 192 предложения: на 100 вакансий приходилось 136 безработных.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.