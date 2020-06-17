Больше тысячи вакансий для медицинских работников есть в Томской области

1092 вакансии в медицинской сфере заявлены в Томской области. По данным областного центра занятости, сейчас востребованы терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи и медицинские сестры. В целом, томские работодатели заявили в центры занятости 11 416 вакансий.

Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в промышленном секторе — более 1 тысячи вакансий. На промпредприятиях требуются электромонтажники, электромонтеры и слесари различных профилей.





Высоким спросом пользуются также инженеры различных направлений, преподаватели, машинисты спецтехники, каменщики и др.Более 70 вакансий представлено в сфере дошкольного образования Томска, около 80 — от сельхозпроизводителей.





По данным департамента труда и занятости, уровень безработицы к концу мая в Томской области составил 2,8%. В начале года в Томской области было 6 102 безработных жителя. К концу мая эта цифра выросла до 15 167 человек.





Резкий рост числа безработных произошел в апреле — мае. За два месяца на учет для получения пособия по безработицы встали 13 346 жителей региона. На 29 мая в банке вакансий Томской области было 11 192 предложения: на 100 вакансий приходилось 136 безработных.