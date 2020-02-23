Больше триллиона рублей не потратили из бюджета Российской Федерации в 2019 году

Согласно отчету Счетной палаты, сумма неисполненных расходов составила 1,122 триллиона рублей. Это самый низкий уровень исполнения расходов за 11 лет, притом что доходы бюджета продолжали расти и оказались на 200 с лишним миллиардов рублей выше прогноза.





Больше всего неисполненных бюджетных назначений пришлось на раздел «Национальная экономика» — 253,8 миллиарда рублей. Далее идет «Национальная оборона» — 236 миллиардов рублей, а на третьем «Общегосударственные расходы», в котором осталось 232,8 миллиарда рублей.