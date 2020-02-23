Больше триллиона рублей не потратили из бюджета Российской Федерации в 2019 году

Согласно отчету Счетной палаты, сумма неисполненных расходов составила 1,122 триллиона рублей. Это самый низкий уровень исполнения расходов за 11 лет, притом что доходы бюджета продолжали расти и оказались на 200 с лишним миллиардов рублей выше прогноза.
Больше всего неисполненных бюджетных назначений пришлось на раздел «Национальная экономика» — 253,8 миллиарда рублей. Далее идет «Национальная оборона» — 236 миллиардов рублей, а на третьем «Общегосударственные расходы», в котором осталось 232,8 миллиарда рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимым то, какое количество бюджетных денег в 2019 году осталось неизрасходованным.
По словам Мишустина, в этом году на государственные контракты выделено порядка 4,6 триллиона рублей, а потрачено пока что около десяти процентов, а по национальным проектам — примерно 12,2 процента. При этом с прошлого года переходящий остаток по нацпроектам составил 149 миллиардов рублей, еще 362 миллиарда перешли по госконтрактам по другим направлениям.
«Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто», — считает премьер.