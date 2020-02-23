Добрые новости
23 февраля,
2020
Новости

Больше триллиона рублей не потратили из бюджета Российской Федерации в 2019 году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Согласно отчету Счетной палаты, сумма неисполненных расходов составила 1,122 триллиона рублей. Это самый низкий уровень исполнения расходов за 11 лет, притом что доходы бюджета продолжали расти и оказались на 200 с лишним миллиардов рублей выше прогноза.


Больше всего неисполненных бюджетных назначений пришлось на раздел «Национальная экономика» — 253,8 миллиарда рублей. Далее идет «Национальная оборона» — 236 миллиардов рублей, а на третьем «Общегосударственные расходы», в котором осталось 232,8 миллиарда рублей. 

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимым то, какое количество бюджетных денег в 2019 году осталось  неизрасходованным. 


​По словам Мишустина, в этом году на государственные контракты выделено порядка 4,6 триллиона рублей, а потрачено пока что около десяти процентов, а по национальным проектам — примерно 12,2 процента. При этом с прошлого года переходящий остаток по нацпроектам составил 149 миллиардов рублей, еще 362 миллиарда перешли по госконтрактам по другим направлениям.


«Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто», — считает премьер.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.