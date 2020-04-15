Добрые новости
15 апреля,
2020
1
фото
Новости

Больше трех тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в России

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев новой коронавирусной инфекции в 65 регионах, сообщает сайт стоп.коронавирус.рф. В Томской области новых случаев не зарегистрировано.

Больше трех тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в России

Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 человек.


По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено 1,5 млн лабораторных исследования на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 130 137 человек.

На утро 15 апреля в регионе было зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19. Четыре человека  выздоровели, 11 - на лечении.  Из них семь заболевших коронавирусом находятся в респираторном госпитале в Томске, четверо – на самоизоляции.

Замгубернатора по социальной политике Иван Деев отмечал, что большинство новых выявленных граждан с COVID-19 в Томской области являются друзьями и родственниками ранее заразившегося мужчины. Эпидемиологи взяли пробы у почти 200 контактировавших с заразившимися. По словам Деева, возможны новые случаи коронавируса «у некоторого количества человек».


Самочувствие у всех больных было удовлетворительное. 


Читайте также:

Семь новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области
Половина пациентов, больных коронавирусом в Томской области, заразилась от одного человека


​ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.