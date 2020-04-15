Больше трех тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в России

За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев новой коронавирусной инфекции в 65 регионах, сообщает сайт стоп.коронавирус.рф. В Томской области новых случаев не зарегистрировано.

Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 человек.





По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено 1,5 млн лабораторных исследования на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 130 137 человек.