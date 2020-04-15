Больше трех тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в России

За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев новой коронавирусной инфекции в 65 регионах, сообщает сайт стоп.коронавирус.рф. В Томской области новых случаев не зарегистрировано.
Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 человек.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено 1,5 млн лабораторных исследования на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 130 137 человек.
На утро 15 апреля в регионе было зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19. Четыре человека выздоровели, 11 - на лечении. Из них семь заболевших коронавирусом находятся в респираторном госпитале в Томске, четверо – на самоизоляции.
Замгубернатора по социальной политике Иван Деев отмечал, что большинство новых выявленных граждан с COVID-19 в Томской области являются друзьями и родственниками ранее заразившегося мужчины. Эпидемиологи взяли пробы у почти 200 контактировавших с заразившимися. По словам Деева, возможны новые случаи коронавируса «у некоторого количества человек».
Самочувствие у всех больных было удовлетворительное.
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