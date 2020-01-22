Больше ста улиц Томска на два дня останутся без холодной воды

Холодную воду на два дня отключат в ряде домов Томска в связи с аварийными работами в районе остановки «Путепровод», сообщает пресс-служба «Томскводоканала». В это время компания проведет работы по перевзрезке новой водопроводной линии диаметром 600 миллиметров.

Так холодной воды не будет с 05:00 23 января до 22:00 24 января по следующим адресам:

Ул. 79 Гвардейской дивизии: с № 1 - 31 по нечетной стороне, с № 2 - 26 по четной стороне;

Ул. Говорова: с № 1/1 - 43 по нечетной стороне, с 4 - 86 по четной стороне;

Ул. Интернационалистов: с № 1 - 37 по нечетной стороне, с № 2 - 36 по четной стороне;

Ул. Карла Ильмера: с № 1 - 25 по нечетной стороне, с № 2 - 10/3 по четной стороне;

Пр. Мира: с № 1 - 47а по нечетной стороне, с № 4 - 78 по четной стороне;

Ул. Смирнова: с № 1 - 35 по нечетной стороне, с № 2 - 68 по четной стороне;

Ул. Ференца Мюнниха: с № 1 - 19а по нечетной стороне, с № 8 - 46 по четной стороне;

Проезд Кольцевой;

Ул. Ленская;

Пос. Каштак;

Пос. Киргизка;

Пер. Кедровый;

Ул. Кошурникова;

Ул. 1-я Мостовая;

Проезд Иркутский;

Пер. Иркутский;

Ул.Нарымская;

Комсомольский проспект, 1, 7;

Ул. Костромская;

Ул. Ачинская;

Пер. Бакинский;

Ул. Бакунина;

Ул. Балагурная;

Ул. Баргузинская;

Ул. Барнаульская;

Пр. Барнаульский;

Ул. Батистовая;

Ул. Белая;

Ул. Белозерская;

Ул. Бийская;

Пер. Белозерский;

Пос. Ближний;

Ул. Больничная;

Ул. Большая Каштачная, 53;

Ул. Большая Подгорная: с № 29 - 41/1; 41а, 252, 254;

Ул. Братская;

Пер. Вагонный;

Ул. Васюганская;

Ул. Ватутина;

Ул. Вилюйская;

Проезд Вилюйский;

1-й Вилюйский проезд;

Ул. Витимская;

Ул. Войлочная заимка;

Ул. Вокзальная;

Ул. Войлочная, 4а;

Пер. Путевой, 8;

Пер. Восточный;

Ул. Дальне-Ключевская;

Ул. Харьковская, 9;

Пер. Дорожный;

Ул. Чулымская, 28;

Ул. Транспортная, 32;

Ул. Железнодорожная;

Пер. Железнодорожный;

Ул. Жигулевская, 7;

Ул. Загорная, 57, 59, 74а;

Ул. Измайловская;

Ул. Таврическая, 25, 24;

Пер. Измайловский;

Ул. Каменская;

Пер. Карьерный;

Пер. Кирпичный;

Проезд Кирпичный;

Пер. Красного Пожарника;

Ул. Красноярская, 17, 17а;

Ул. Кривая;

Пос. Крутоовражный;

Ул. Кузнечный взвоз;

Пер. Кустарный;

Ул. 2-й поселок ЛПК, 109/1;

Ул. Лермонтова, 51, 51 стр.1, 58а, 58/1, 60, 60/2;

Ул. Лизы Чайкиной;

Ул. МПС, 15, 16, 18;

Ул. Макарова;

Пер. Макушина;

Пер. Мало-Кирпичный;

Ул. Мамонтова;

Пер. Мариинский, 3, 5, 7, 9;

Пер. Морской;

Ул. Мостовая;

Пер. Нагорный;

Ул. Нарымская;

Пер. Новаторский;

Ул. Ново-Ачинская;

Ул. Ново-Деповская;

Пер. Ново-Чулымский;

Пер. Новый;

Пер. Путевой, 16;

Ул. Октябрьская;

Пер. Осенний;

Пер. Островского, 29, 29а;

Пер. Паровозный;

Проезд Паровозный;

Ул. Партизанская;

Пер. Первомайский;

Пер. Переездный;

Пер. Песочный;

Ул. Пирусского;

Пер. Подшипниковый;

Ул. Михаила Попова;

Ул. Потанина;

Пер. Проектируемый, 5;

Проезд Проектируемый;

Пер. Производственный;

Пер. Пролетарский;

Пер. Путевой;

Проезд Путевой;

Пер. Пушкина;

Ул. Пушкина;

Площадь Соляная;

Пер. Рабочий, 10, 13, 15, 25, 25а, 27, 29 стр.1, 31, 35;

Ул. Раздольная, 2, 2а, 2в, 6/1, 20/2;

Ул. Розы Люксембург, 1;

Ул. Северный городок, 44, 48, 48/1, 50, 52, 54, 58, 1, 3, 5, 7, 7а, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 61/1, 67;

Ул. Северо-Каштачная;

Пер. 2-й Северо-Каштачный;

Ул. Средне-Кирпичная;

Ул. Старо-Деповская;

Пер. Соляной, 6, 6б, 6в, 14, 14/1, 16, 20, 24, 24/1, 28, 30, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 1, 1/1, 3, 7, 13, 17;

Пер. Ставропольский, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7;

Пер. Старо-Деповской, 4, 8, 12, 14, 1, 1а, 3/1, 5, 5а, 13;

Старо-Деповской поселок, 6, 12, 1, 3;

Ул. Стрелочная, 1а, 1б, 1в, 13, 15, 23;

Ул. Сухумская, 7, 9;

Ул. Таврическая, 2, 4, 4а, 12, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27;

Пер. Таймырский, 16а;

Пер. Телевизионный, 3, 3/1;

Ул. Техническая, 2, 4, 6, 6а, 8 стр.1, 1, 1в, 3, 3а, 7;

Ул. Транспортная;

Проезд Транспортный;

Пер. Урожайный, 30, 32, 29, 31, 33;

Ул. Усть-Киргизка 1-я, 2, 10а, 12, 7;

Ул. Усть-Киргизка 2-я, 2, 4, 4 стр.1, 7;

Ул. Усть-Киргизка 3-я, 14, 18, 24, 28, 30, 30 стр.1, 34, 38, 40, 1, 11, 13, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25б, 27, 29, 31, 33;

Ул. Усть-Киргизка 4-я, 2, 4, 6, 6а, 3, 5, 7а, 7б;

Ул. Усть-Киргизка 5-я, 16а, 3, 15;

Ул. Усть-Киргизка 6-я, 12, 12б, 18, 18б, 3, 21, 33а;

Ул. Усть-Киргизский 2-й тупик, 4, 6;

Ул. Фестивальная;

Ул. Харьковская;

Ул. Читинская;

Ул. Чулымская;

Ул. Яковлева;

Пер. Школьный;

Ул. Школьный тупик, 2, 5;

Ул. Якимовича, 2, 6, 6а, 8д, 7.

«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно. Для населения и социально-значимых организаций будет организован подвоз воды.