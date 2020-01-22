Больше ста улиц Томска на два дня останутся без холодной воды
Холодную воду на два дня отключат в ряде домов Томска в связи с аварийными работами в районе остановки «Путепровод», сообщает пресс-служба «Томскводоканала». В это время компания проведет работы по перевзрезке новой водопроводной линии диаметром 600 миллиметров.
Так холодной воды не будет с 05:00 23 января до 22:00 24 января по следующим адресам:
- Ул. 79 Гвардейской дивизии: с № 1 - 31 по нечетной стороне, с № 2 - 26 по четной стороне;
- Ул. Говорова: с № 1/1 - 43 по нечетной стороне, с 4 - 86 по четной стороне;
- Ул. Интернационалистов: с № 1 - 37 по нечетной стороне, с № 2 - 36 по четной стороне;
- Ул. Карла Ильмера: с № 1 - 25 по нечетной стороне, с № 2 - 10/3 по четной стороне;
- Пр. Мира: с № 1 - 47а по нечетной стороне, с № 4 - 78 по четной стороне;
- Ул. Смирнова: с № 1 - 35 по нечетной стороне, с № 2 - 68 по четной стороне;
- Ул. Ференца Мюнниха: с № 1 - 19а по нечетной стороне, с № 8 - 46 по четной стороне;
- Проезд Кольцевой;
- Ул. Ленская;
- Пос. Каштак;
- Пос. Киргизка;
- Пер. Кедровый;
- Ул. Кошурникова;
- Ул. 1-я Мостовая;
- Проезд Иркутский;
- Пер. Иркутский;
- Ул.Нарымская;
- Комсомольский проспект, 1, 7;
- Ул. Костромская;
- Ул. Ачинская;
- Пер. Бакинский;
- Ул. Бакунина;
- Ул. Балагурная;
- Ул. Баргузинская;
- Ул. Барнаульская;
- Пр. Барнаульский;
- Ул. Батистовая;
- Ул. Белая;
- Ул. Белозерская;
- Ул. Бийская;
- Пер. Белозерский;
- Пос. Ближний;
- Ул. Больничная;
- Ул. Большая Каштачная, 53;
- Ул. Большая Подгорная: с № 29 - 41/1; 41а, 252, 254;
- Ул. Братская;
- Пер. Вагонный;
- Ул. Васюганская;
- Ул. Ватутина;
- Ул. Вилюйская;
- Проезд Вилюйский;
- 1-й Вилюйский проезд;
- Ул. Витимская;
- Ул. Войлочная заимка;
- Ул. Вокзальная;
- Ул. Войлочная, 4а;
- Пер. Путевой, 8;
- Пер. Восточный;
- Ул. Дальне-Ключевская;
- Ул. Харьковская, 9;
- Пер. Дорожный;
- Ул. Чулымская, 28;
- Ул. Транспортная, 32;
- Ул. Железнодорожная;
- Пер. Железнодорожный;
- Ул. Жигулевская, 7;
- Ул. Загорная, 57, 59, 74а;
- Ул. Измайловская;
- Ул. Таврическая, 25, 24;
- Пер. Измайловский;
- Ул. Каменская;
- Пер. Карьерный;
- Пер. Кирпичный;
- Проезд Кирпичный;
- Пер. Красного Пожарника;
- Ул. Красноярская, 17, 17а;
- Ул. Кривая;
- Пос. Крутоовражный;
- Ул. Кузнечный взвоз;
- Пер. Кустарный;
- Ул. 2-й поселок ЛПК, 109/1;
- Ул. Лермонтова, 51, 51 стр.1, 58а, 58/1, 60, 60/2;
- Ул. Лизы Чайкиной;
- Ул. МПС, 15, 16, 18;
- Ул. Макарова;
- Пер. Макушина;
- Пер. Мало-Кирпичный;
- Ул. Мамонтова;
- Пер. Мариинский, 3, 5, 7, 9;
- Пер. Морской;
- Ул. Мостовая;
- Пер. Нагорный;
- Ул. Нарымская;
- Пер. Новаторский;
- Ул. Ново-Ачинская;
- Ул. Ново-Деповская;
- Пер. Ново-Чулымский;
- Пер. Новый;
- Пер. Путевой, 16;
- Ул. Октябрьская;
- Пер. Осенний;
- Пер. Островского, 29, 29а;
- Пер. Паровозный;
- Проезд Паровозный;
Ул. Партизанская;
Пер. Первомайский;
Пер. Переездный;
Пер. Песочный;
Ул. Пирусского;
Пер. Подшипниковый;
Ул. Михаила Попова;
Ул. Потанина;
Пер. Проектируемый, 5;
Проезд Проектируемый;
Пер. Производственный;
Пер. Пролетарский;
Пер. Путевой;
Проезд Путевой;
Пер. Пушкина;
Ул. Пушкина;
Площадь Соляная;
Пер. Рабочий, 10, 13, 15, 25, 25а, 27, 29 стр.1, 31, 35;
Ул. Раздольная, 2, 2а, 2в, 6/1, 20/2;
Ул. Розы Люксембург, 1;
Ул. Северный городок, 44, 48, 48/1, 50, 52, 54, 58, 1, 3, 5, 7, 7а, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 61/1, 67;
Ул. Северо-Каштачная;
Пер. 2-й Северо-Каштачный;
Ул. Средне-Кирпичная;
Ул. Старо-Деповская;
Пер. Соляной, 6, 6б, 6в, 14, 14/1, 16, 20, 24, 24/1, 28, 30, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 1, 1/1, 3, 7, 13, 17;
Пер. Ставропольский, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7;
Пер. Старо-Деповской, 4, 8, 12, 14, 1, 1а, 3/1, 5, 5а, 13;
Старо-Деповской поселок, 6, 12, 1, 3;
Ул. Стрелочная, 1а, 1б, 1в, 13, 15, 23;
Ул. Сухумская, 7, 9;
Ул. Таврическая, 2, 4, 4а, 12, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27;
Пер. Таймырский, 16а;
Пер. Телевизионный, 3, 3/1;
Ул. Техническая, 2, 4, 6, 6а, 8 стр.1, 1, 1в, 3, 3а, 7;
Ул. Транспортная;
Проезд Транспортный;
Пер. Урожайный, 30, 32, 29, 31, 33;
Ул. Усть-Киргизка 1-я, 2, 10а, 12, 7;
Ул. Усть-Киргизка 2-я, 2, 4, 4 стр.1, 7;
Ул. Усть-Киргизка 3-я, 14, 18, 24, 28, 30, 30 стр.1, 34, 38, 40, 1, 11, 13, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25б, 27, 29, 31, 33;
Ул. Усть-Киргизка 4-я, 2, 4, 6, 6а, 3, 5, 7а, 7б;
Ул. Усть-Киргизка 5-я, 16а, 3, 15;
Ул. Усть-Киргизка 6-я, 12, 12б, 18, 18б, 3, 21, 33а;
Ул. Усть-Киргизский 2-й тупик, 4, 6;
Ул. Фестивальная;
Ул. Харьковская;
Ул. Читинская;
Ул. Чулымская;
Ул. Яковлева;
Пер. Школьный;
Ул. Школьный тупик, 2, 5;
Ул. Якимовича, 2, 6, 6а, 8д, 7.
«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно. Для населения и социально-значимых организаций будет организован подвоз воды.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?