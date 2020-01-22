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22 января,
2020
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Больше ста улиц Томска на два дня останутся без холодной воды

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Холодную воду на два дня отключат в ряде домов Томска в связи с аварийными работами в районе остановки «Путепровод», сообщает пресс-служба «Томскводоканала». В это время компания проведет работы по перевзрезке новой водопроводной линии диаметром 600 миллиметров.

Так холодной воды не будет с 05:00 23 января до 22:00 24 января по следующим адресам:

  • Ул. 79 Гвардейской дивизии:  с № 1 - 31 по нечетной стороне, с № 2 - 26 по четной стороне;
  • Ул. Говорова: с № 1/1 - 43 по нечетной стороне, с 4 - 86 по четной стороне;
  • Ул. Интернационалистов: с № 1 - 37 по нечетной стороне, с № 2 - 36 по четной стороне;
  • Ул. Карла Ильмера: с № 1 - 25 по нечетной стороне, с № 2 - 10/3 по четной стороне;
  • Пр. Мира: с № 1 - 47а по нечетной стороне, с № 4 - 78 по четной стороне;
  • Ул. Смирнова: с № 1 - 35 по нечетной стороне, с № 2 - 68 по четной стороне;
  • Ул. Ференца Мюнниха: с № 1 - 19а по нечетной стороне, с № 8 - 46 по четной стороне;
  • Проезд Кольцевой;
  • Ул. Ленская;
  • Пос. Каштак;
  • Пос. Киргизка;
  • Пер. Кедровый;
  • Ул. Кошурникова;
  • Ул. 1-я Мостовая;
  • Проезд Иркутский;
  • Пер. Иркутский;
  • Ул.Нарымская;
  • Комсомольский проспект, 1, 7;
  • Ул. Костромская;
  • Ул. Ачинская;
  • Пер. Бакинский;
  • Ул. Бакунина;
  • Ул. Балагурная;
  • Ул. Баргузинская;
  • Ул. Барнаульская;
  • Пр. Барнаульский;
  • Ул. Батистовая;
  • Ул. Белая;
  • Ул. Белозерская;
  • Ул. Бийская;
  • Пер. Белозерский;
  • Пос. Ближний;
  • Ул. Больничная;
  • Ул. Большая Каштачная, 53;
  • Ул. Большая Подгорная: с № 29 - 41/1; 41а, 252, 254;
  • Ул. Братская;
  • Пер. Вагонный;
  • Ул. Васюганская;
  • Ул. Ватутина;
  • Ул. Вилюйская;
  • Проезд Вилюйский;
  • 1-й Вилюйский проезд;
  • Ул. Витимская;
  • Ул. Войлочная заимка;
  • Ул. Вокзальная;
  • Ул. Войлочная, 4а;
  • Пер. Путевой, 8;
  • Пер. Восточный;
  • Ул. Дальне-Ключевская;
  • Ул. Харьковская, 9;
  • Пер. Дорожный;
  • Ул. Чулымская, 28;
  • Ул. Транспортная, 32;
  • Ул. Железнодорожная;
  • Пер. Железнодорожный;
  • Ул. Жигулевская, 7;
  • Ул. Загорная, 57, 59, 74а;
  • Ул. Измайловская;
  • Ул. Таврическая, 25, 24;
  • Пер. Измайловский;
  • Ул. Каменская;
  • Пер. Карьерный;
  • Пер. Кирпичный;
  • Проезд Кирпичный;
  • Пер. Красного Пожарника;
  • Ул. Красноярская, 17, 17а;
  • Ул. Кривая;
  • Пос. Крутоовражный;
  • Ул. Кузнечный взвоз;
  • Пер. Кустарный;
  • Ул. 2-й поселок ЛПК, 109/1;
  • Ул. Лермонтова, 51, 51 стр.1, 58а, 58/1, 60, 60/2;
  • Ул. Лизы Чайкиной;
  • Ул. МПС, 15, 16, 18;
  • Ул. Макарова;
  • Пер. Макушина;
  • Пер. Мало-Кирпичный;
  • Ул. Мамонтова;
  • Пер. Мариинский, 3, 5, 7, 9;
  • Пер. Морской;
  • Ул. Мостовая;
  • Пер. Нагорный;
  • Ул. Нарымская;
  • Пер. Новаторский;
  • Ул. Ново-Ачинская;
  • Ул. Ново-Деповская;
  • Пер. Ново-Чулымский;
  • Пер. Новый;
  • Пер. Путевой, 16;
  • Ул. Октябрьская;
  • Пер. Осенний;
  • Пер. Островского, 29, 29а;
  • Пер. Паровозный;
  • Проезд Паровозный;

  • Ул. Партизанская;

  • Пер. Первомайский;

  • Пер. Переездный;

  • Пер. Песочный;

  • Ул. Пирусского;

  • Пер. Подшипниковый;

  • Ул. Михаила Попова;

  • Ул. Потанина;

  • Пер. Проектируемый, 5;

  • Проезд Проектируемый;

  • Пер. Производственный;

  • Пер. Пролетарский;

  • Пер. Путевой;

  • Проезд Путевой;

  • Пер. Пушкина;

  • Ул. Пушкина;

  • Площадь Соляная;

  • Пер. Рабочий, 10, 13, 15, 25, 25а, 27, 29 стр.1, 31, 35;

  • Ул. Раздольная, 2, 2а, 2в, 6/1, 20/2;

  • Ул. Розы Люксембург, 1;

  • Ул. Северный городок, 44, 48, 48/1, 50, 52, 54, 58, 1, 3, 5, 7, 7а, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 61/1, 67;

  • Ул. Северо-Каштачная;

  • Пер. 2-й Северо-Каштачный;

  • Ул. Средне-Кирпичная;

  • Ул. Старо-Деповская;

  • Пер. Соляной, 6, 6б, 6в, 14, 14/1, 16, 20, 24, 24/1, 28, 30, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 1, 1/1, 3, 7, 13, 17;

  • Пер. Ставропольский, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7;

  • Пер. Старо-Деповской, 4, 8, 12, 14, 1, 1а, 3/1, 5, 5а, 13;

  • Старо-Деповской поселок, 6, 12, 1, 3;

  • Ул. Стрелочная, 1а, 1б, 1в, 13, 15, 23;

  • Ул. Сухумская, 7, 9;

  • Ул. Таврическая, 2, 4, 4а, 12, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27;

  • Пер. Таймырский, 16а;

  • Пер. Телевизионный, 3, 3/1;

  • Ул. Техническая, 2, 4, 6, 6а, 8 стр.1, 1, 1в, 3, 3а, 7;

  • Ул. Транспортная;

  • Проезд Транспортный;

  • Пер. Урожайный, 30, 32, 29, 31, 33;

  • Ул. Усть-Киргизка 1-я, 2, 10а, 12, 7;

  • Ул. Усть-Киргизка 2-я, 2, 4, 4 стр.1, 7;

  • Ул. Усть-Киргизка 3-я, 14, 18, 24, 28, 30, 30 стр.1, 34, 38, 40, 1, 11, 13, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25б, 27, 29, 31, 33;

  • Ул. Усть-Киргизка 4-я, 2, 4, 6, 6а, 3, 5, 7а, 7б;

  • Ул. Усть-Киргизка 5-я, 16а, 3, 15;

  • Ул. Усть-Киргизка 6-я, 12, 12б, 18, 18б, 3, 21, 33а;

  • Ул. Усть-Киргизский 2-й тупик, 4, 6;

  • Ул. Фестивальная;

  • Ул. Харьковская;

  • Ул. Читинская;

  • Ул. Чулымская;

  • Ул. Яковлева;

  • Пер. Школьный;

  • Ул. Школьный тупик, 2, 5;

  • Ул. Якимовича, 2, 6, 6а, 8д, 7.     

                    

«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно. Для населения и социально-значимых организаций будет организован подвоз воды.

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