Больше половины россиян заявили об уменьшении дохода из-за коронавируса

54 % россиян уже заявили об уменьшении регулярного семейного дохода. В регионах таких семей 61 %. В Москве и Санкт-Петербурге — 47 %, следует из данных опроса, проведенного банком «Открытие». В качестве основных причин финансовых потерь также названы дополнительные расходы на медицинскую помощь (14 %), потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (12 %) и от неправильных инвестиций (8 %).

Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с пандемией, россияне перешли в режим экономии. 44 % россиян (в том числе 52 % в нестоличных регионах) заявили, что главной причиной их экономии стало снижение доходов. 37 % респондентов (в Москве и Петербурге 53 %) стали меньше тратить на транспорт, развлечения и отдых. У 8 % россиян (для Москвы и Петербурга этот показатель вдвое ниже – 4 %) расходы, наоборот, возросли. 11 % заявили, что их траты на самоизоляции пока не изменились.





В падении своих доходов в 2020 году уверены 45 % россиян, из которых 49 % москвичей и петербуржцев. Только 7 % россиян и лишь 4 % жителей Москвы и Санкт-Петербурга полагают, что их доходы вырастут до конца 2020 года.





Лишь 13 % россиян в целом и 17 % жителей двух столиц твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29 % россиян допускают такую возможность в будущем. Половина россиян (и только 24 % жителей Москвы и Петербурга) в принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 6 % россиян сообщили, что у них нет и не будет кредитов.





Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.





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