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21 января,
2021
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Больше двух тысяч жителей Томской области поставили прививку от коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Со старта массовой вакцинации в Томской области прививку от коронавируса поставили 2 062 человека, из них 1 061 прошли первый и второй этап.

Больше двух тысяч жителей Томской области поставили прививку от коронавируса

Прививочные кабинеты работают в Томске, Северске, а также во всех районных больницах.


Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной. Поставить прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ. Противопоказанием к вакцинации является наличие острого заболевания или обострения хронического, беременность и кормление грудью.


«Перед вакцинацией дополнительные исследования на наличие антител в крови не проводятся, но все желающие привиться обязательно осматриваются врачом», – пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелёва.


Оставить заявку можно через портал Госуслуги или сайт covidtomsk.ru. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.


Полученные заявки обрабатываются и передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиники обзванивают записавшихся и приглашают на прививку в соответствии с очередностью подачи заявки и по мере поступления вакцины в регион.


​На сегодня о желании поставить прививку от СOVID-19 заявили более 5 тысяч жителей региона, из них 2 тысячи – старше 60 лет.

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