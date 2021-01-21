Больше двух тысяч жителей Томской области поставили прививку от коронавируса

Со старта массовой вакцинации в Томской области прививку от коронавируса поставили 2 062 человека, из них 1 061 прошли первый и второй этап.

Прививочные кабинеты работают в Томске, Северске, а также во всех районных больницах.



Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной. Поставить прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ. Противопоказанием к вакцинации является наличие острого заболевания или обострения хронического, беременность и кормление грудью.



«Перед вакцинацией дополнительные исследования на наличие антител в крови не проводятся, но все желающие привиться обязательно осматриваются врачом», – пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелёва.



Оставить заявку можно через портал Госуслуги или сайт covidtomsk.ru. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.



Полученные заявки обрабатываются и передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиники обзванивают записавшихся и приглашают на прививку в соответствии с очередностью подачи заявки и по мере поступления вакцины в регион.



​На сегодня о желании поставить прививку от СOVID-19 заявили более 5 тысяч жителей региона, из них 2 тысячи – старше 60 лет.