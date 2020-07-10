Больше двух лет власти не могут разработать документы для охранного статуса Михайловской рощи

Власти Томской области с 2018 года не могут разработать документы, необходимые для установления точных границ и режима охраны Михайловской рощи. Томский межрайонный природоохранный прокурор направил административный иск на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Иск находится на рассмотрении Октябрьского районного суда Томска.

Михайловская роща раньше находилась под двойным статусом — городским и областным. Областной статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) депутаты с Михайловской рощи сняли в 2010-х годах. Территория стала находиться в границах территориальной зоны Р1 — это городские парки, скверы, сады и бульвары. По правилам зонирования здесь была запрещена капитальная застройка, но аварийную рубку леса проводить можно.





В ноябре 2018 года житель города Борис Уточкин подал иск в Томский областной суд. В иске он просил признать незаконным снятие с территории Михайловской рощи статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Областной суд правоту томича признал.



В 2019 году депутаты думы Томска поменяли статус Михайловской рощи, сняв с этой территории статус памятника природы городского значения.





«В настоящее время на территории Михайловской рощи действует режим особой охраны территории «памятника природы». В соответствии с результатами комплексного обследования, проведенного Сибирским ботаническим садом, установлено, что данная территория не обладает особой ценностью. Состояние природного комплекса не соответствует критерию «памятник природы областного значения», так как не является невосполнимым ценным и уникальным природным объектом. В связи с этим департамент природных ресурсов и окружающей среды принял решение о назначении Михайловской рощи категории «территория рекреационного назначения». В 2020 году будут утверждены границы, так как на сегодняшний день Михайловская роща включена в список особо охраняемых природных территорий, но не образована в установленном законом порядке, — говорилось в пояснительной записке, подготовленной департаментом архитектуры и градостроительства.