Больше 9 тысяч человек лечится от коронавируса в Сибири

В регионах Сибири на стационарном лечении находятся около 9,2 тысячи человек, у которых диагностирован коронавирус, сообщает Сибирский окружной информационный центр со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Выздоровели более 9 тысяч граждан.





Под медицинским наблюдением - свыше 27,8 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения более 180 тысяч человек.





По данным на 11 июня в регионах Сибирского федерального округа за все время эпидемии выявлено 23 тыс. 808 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в регионах округа скончались 200 человек.