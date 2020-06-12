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12 июня,
2020
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Больше 9 тысяч человек лечится от коронавируса в Сибири

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В регионах Сибири на стационарном лечении находятся около 9,2 тысячи человек, у которых диагностирован коронавирус, сообщает Сибирский окружной информационный центр со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Выздоровели более 9 тысяч граждан.


Под медицинским наблюдением - свыше 27,8 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения более 180 тысяч человек.


По данным на 11 июня в регионах Сибирского федерального округа за все время эпидемии выявлено 23 тыс. 808 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в регионах округа скончались 200 человек.

Больше всего заболевших с начала пандемии было выявлено в Красноярском крае — 5981 человек. В Иркутской области число заболевших коронавирусом составляет 3505 человек, в Новосибирской области — 3960.


По данным Роспотребнадзора, наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в Омской области. Регион перешел на второй этап снятия ограничений. Томская область остается на первом этапе из-за высокого коэффициента распространения инфекции. Режим самоизоляции в регионе продлен до 23 июня.


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