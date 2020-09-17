Больше 80 детей прооперируют в рамках акции «Улыбнись 2020»

С 29 сентября по 3 октября в томском Институте микрохирургии пройдет 18-я Всероссийская акция помощи детям и взрослым с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей «Улыбнись 2020». На участие в акции подали заявки более 80 пациентов.

С 2000 года в рамках акции «Улыбнись» квалифицированную помощь получили более 1000 детей из разных регионов России.

Все пришедшие на осмотр дети смогут получить бесплатную консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога.



Специалисты Института совместно с докторами-волонтерами проведут бесплатные консультации всем обратившимся.



В акции также примут участие челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, действительный член общества эстетических, пластических и реконструктивных хирургов России А. В. Останин (г. Владимир) и руководитель отделения клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера», кандидат медицинских наук С. И. Голяна (г. Санкт-Петербург).



Осмотр пройдет 29 сентября на базе медцентра «Неббиоло». Пациентам с дефектами лица и конечностей будут проведены высокотехнологичные операции по полису ОМС.





Подать заявку на участие в акции можно на сайте www.microsurgeryinstitute.com.