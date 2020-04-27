Больше 80 человек оштрафовали за разведение огня в Томской области

С начала пожароопасного сезона в Томской области к административной ответственности привлечены 88 нарушителей пожарной безопасности. В 29 случаях возбудили административные расследования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Большинство нарушений сотрудники МЧС, полицейские и органы местного самоуправления выявляют во время профилактических рейдов. Зафиксировать возгорания и определить принадлежность участков им помогает техника: специалисты определяют участки, где разведен огонь, и фиксируют возгорание с помощью квадрокоптеров.





«Сегодня на территории десяти муниципальных образований, в том числе города Томска и Томского района, действует особый противопожарный режим, а это значит, что запрещена любая деятельность с применением открытого огня», — сообщают в МЧС.





Для обеспечения пожарной безопасности во всех муниципалитетах Томской области проходят межведомственные рейды. За сжигание мусора и травы на приусадебных участках дачникам грозят штрафы до 4 тыс. рублей. За поджог сухой травы Административный кодекс предусматривает наказание для физических лиц до 30 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей. На территориях, где введен особый противопожарный режим, штрафные санкции увеличиваются вдвое.





За выходные дни с 24 по 26 апреля пожарно-спасательные подразделения Томской области 56 раз выезжали на тушение палов травы. Всего в 2020 году в регионе ликвидировано 342 пала на общей площади 716,5 га.





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