Больше 700 млн рублей направят на расселение аварийного жилья в Томске в 2021 году

В Томске продолжается расселение аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2020 году в рамках нацпроекта ключи от новых квартир уже получили 88 томских семей.





Летом мэрия купила 97 квартир под расселение. До конца года планируется приобрести еще 6. Параллельно с этим производятся денежные выплаты собственникам аварийного жилья. На данный момент средства за изымаемые квартиры выплачены 84 % расселяемых в этом году граждан. В целом в рамках соглашения, заключенного на 2020 год между городом и регионом, в Томске планируется предоставить квартиры или денежную компенсацию жителям 235 аварийных жилых помещений. Объем финансирования, который предусмотрен на эти цели за счет средств федерации, региона и муниципалитета, составляет порядка 566,3 млн рублей.





В будущем году ожидается, что Томск получит увеличенное финансирование на расселение — более 710 млн рублей. 688 млн рублей планируется получить из средств федерального Фонда реформирования ЖКХ.