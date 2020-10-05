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05 октября,
2020
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Больше 700 млн рублей направят на расселение аварийного жилья в Томске в 2021 году

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томске продолжается расселение аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2020 году в рамках нацпроекта ключи от новых квартир уже получили 88 томских семей.


Летом мэрия купила 97 квартир под расселение. До конца года планируется приобрести еще 6. Параллельно с этим производятся денежные выплаты собственникам аварийного жилья. На данный момент средства за изымаемые квартиры выплачены 84 % расселяемых в этом году граждан. В целом в рамках соглашения, заключенного на 2020 год между городом и регионом, в Томске планируется предоставить квартиры или денежную компенсацию жителям 235 аварийных жилых помещений. Объем финансирования, который предусмотрен на эти цели за счет средств федерации, региона и муниципалитета, составляет порядка 566,3 млн рублей.


В будущем году ожидается, что Томск получит увеличенное финансирование на расселение — более 710 млн рублей. 688 млн рублей планируется получить из средств федерального Фонда реформирования ЖКХ.

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