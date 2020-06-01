Больше 70 % томичей готовы дать взятку, если возникнет необходимость
Кафедра социологии ТГУ провела опрос, чтобы выяснить отношение томичей к коррупции и взяткам. Результаты опроса опубликованы в отчете губернатора Томской области за 2019 год.
В исследовании участвовали свыше 800 человек. 600 человек отвечали на вопросы о бытовой коррупции, которая возникает при предоставлении гражданам государственных услуг, 237 — деловой, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.
В целом риск «бытовой» коррупции оценивается в 0,06 (6%). По мнению опрошенных, чаще всего с коррупцией в бытовой сфере можно столкнуться при получении медицинской помощи, социальных выплат, обращении в суд, устройстве на работу, получении образования.
Средний размер взятки в сфере «бытовой» коррупции оценивается в 46,8 тысяч рублей. Основной результат, которого ожидают от дачи взятки, – ускорение решения проблемы. В случае острой необходимости потенциально готовы дать взятку 77% опрошенных.
Коррупционный опыт в сфере «бытовой» коррупции оценивается в 0,048 (4,8%). 13% опрошенных указали на то, что им приходилось попадать в ситуации, когда они знали, предполагали или чувствовали, что для решения той или иной проблемы необходимо дать взятку. 42% считают, что проблему нельзя было решить без взятки. 25% опрошенных указали, что могут добиться своего и без взяток, 21% принципиально не дают взяток, 19% выбрали вариант «мне противно это делать». Только 6% опрошенных указали в качестве причины отказа от дачи взятки страх наказания.
Для 27% опрошенных причиной отказа от дачи взятки являются внешние преграды – дороговизна, неумение давать взятку, страх наказания.
Отношение к коррупции как к явлению носит неоднозначный характер. Так, населением больше осуждается тот, кто берет взятки. При этом половина опрошенных (51%) не осуждает тех, кто дает взятки.
Риск «деловой» коррупции оценивается в 0,135 (13,5%). Зона риска – налоговые органы, МЧС, Роспотребнадзор. Средний размер взятки в сфере «деловой» коррупции оценивается в 95,34 тысяч рублей. Основной целью считают ускорение получения необходимых документов.
Коррупционный опыт в сфере «деловой» коррупции оценивается в 0,169 (16,9%). Респонденты указали на факт предъявления незаконных требований к их организации от налоговых органов в 12% случаев, Роспотребнадзора – 7%, полиции – 6%. Другие органы власти упомянуты в 3% – 5% случаев.
По мнению опрошенных, есть коррупция и при организации госзакупок. Респонденты считают, что большая доля неофициальных выплат при получении государственного контракта, заказа характерна для муниципального уровня заказчика. 35% опрошенных указали, что на этом уровне присутствуют неофициальные выплаты в том или ином объеме от стоимости контракта. Для регионального уровня заказчика аналогичный показатель составил 33%, для федерального – 28%.
По оценкам опрошенных, наиболее распространена коррупция на федеральном уровне власти (35%). В целом респонденты считают, что использование платежей для оказания влияния на должностных лиц происходит крайне редко. Чаще всего здесь дарят подарки.
Отношение к коррупции как к явлению носит неоднозначный характер. Представители бизнеса считают коррупцию отрицательным явлением, мешающим работе. При этом 40% опрошенных затруднились однозначно определить роль коррупции.
Добавим, что за 2019 год в администрацию области поступило 93 обращения, содержащих в себе информацию о возможных коррупционных проявлениях. Были проведены проверки. В 20 обращениях указанные факты подтвердились. В итоге двум сотрудникам сделали выговор, один получил замечание, а двоих человек уволили. По остальным обращениям приняты меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, отмечается в документе.
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