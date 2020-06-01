Больше 70 % томичей готовы дать взятку, если возникнет необходимость

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Кафедра социологии ТГУ провела опрос, чтобы выяснить отношение томичей к коррупции и взяткам. Результаты опроса опубликованы в отчете губернатора Томской области за 2019 год.

В исследовании участвовали свыше 800 человек. 600 человек отвечали на вопросы о бытовой коррупции, которая возникает при предоставлении гражданам государственных услуг, 237 — деловой, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.

В целом риск «бытовой» коррупции оценивается в 0,06 (6%). По мнению опрошенных, чаще всего с коррупцией в бытовой сфере можно столкнуться при получении медицинской помощи, социальных выплат, обращении в суд, устройстве на работу, получении образования.

Средний размер взятки в сфере «бытовой» коррупции оценивается в 46,8 тысяч рублей. Основной результат, которого ожидают от дачи взятки, – ускорение решения проблемы. В случае острой необходимости потенциально готовы дать взятку 77% опрошенных.

Коррупционный опыт в сфере «бытовой» коррупции оценивается в 0,048 (4,8%). 13% опрошенных указали на то, что им приходилось попадать в ситуации, когда они знали, предполагали или чувствовали, что для решения той или иной проблемы необходимо дать взятку. 42% считают, что проблему нельзя было решить без взятки. 25% опрошенных указали, что могут добиться своего и без взяток, 21% принципиально не дают взяток, 19% выбрали вариант «мне противно это делать». Только 6% опрошенных указали в качестве причины отказа от дачи взятки страх наказания.

Для 27% опрошенных причиной отказа от дачи взятки являются внешние преграды – дороговизна, неумение давать взятку, страх наказания.

Отношение к коррупции как к явлению носит неоднозначный характер. Так, населением больше осуждается тот, кто берет взятки. При этом половина опрошенных (51%) не осуждает тех, кто дает взятки.

Риск «деловой» коррупции оценивается в 0,135 (13,5%). Зона риска – налоговые органы, МЧС, Роспотребнадзор. Средний размер взятки в сфере «деловой» коррупции оценивается в 95,34 тысяч рублей. Основной целью считают ускорение получения необходимых документов.

Коррупционный опыт в сфере «деловой» коррупции оценивается в 0,169 (16,9%). Респонденты указали на факт предъявления незаконных требований к их организации от налоговых органов в 12% случаев, Роспотребнадзора – 7%, полиции – 6%. Другие органы власти упомянуты в 3% – 5% случаев.