Больше 6,5 тысяч томичей заболели коронавирусом с начала пандемии

Еще 51 случай коронавируса зарегистрирован в Томской области за сутки. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составило 6 530 человек.
За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 63 пациентов. Таким образом, число уже здоровых человек выросло до 5 314 человек.
Скончались 77 пациентов.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 079 519 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 18 917 человек.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 890 114 человек.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 15 сентября в России 53 региона, где процент вылечившихся от 81 до 100%. В их числе, как и ранее — Новосибирская, Омская, Томская область, Алтайский край, Республики Алтай, Тыва и Хакасия.
Еще в 23 регионах РФ доля выздоровевших колеблется от 72 до 80%. Сюда входят Иркутская, Кемеровская области и Красноярский край.
Девять регионов России входят в группу с показателем числа выздоровевших от 35 до 70%. Среди них все регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО, где всего 35% излечившихся от COVID-19, Республика Крым и Саратовская область (по 65%).
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