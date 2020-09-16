Больше 6,5 тысяч томичей заболели коронавирусом с начала пандемии

Еще 51 случай коронавируса зарегистрирован в Томской области за сутки. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составило 6 530 человек.





За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 63 пациентов. Таким образом, число уже здоровых человек выросло до 5 314 человек.





Скончались 77 пациентов.