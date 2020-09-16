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16 сентября,
2020
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Новости

Больше 6,5 тысяч томичей заболели коронавирусом с начала пандемии

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Еще 51 случай коронавируса зарегистрирован в Томской области за сутки. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составило 6 530 человек.


За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 63 пациентов. Таким образом, число уже здоровых человек выросло до 5 314 человек.


Скончались 77 пациентов.

Больше 6,5 тысяч томичей заболели коронавирусом с начала пандемии

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 079 519 заболевших в 85 регионах.  За весь период в России от коронавируса скончались 18 917 человек. 


Число выздоровевших пациентов увеличилось до 890 114 человек. 


По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 15 сентября в России 53 региона, где процент вылечившихся от 81 до 100%. В их числе, как и ранее — Новосибирская, Омская, Томская область, Алтайский край, Республики Алтай, Тыва и Хакасия.

Еще в 23 регионах РФ доля выздоровевших колеблется от 72 до 80%. Сюда входят Иркутская, Кемеровская области и Красноярский край.

Девять регионов России входят в группу с показателем числа выздоровевших от 35 до 70%. Среди них все регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО, где всего 35% излечившихся от COVID-19, Республика Крым и Саратовская область (по 65%).

Больше 6,5 тысяч томичей заболели коронавирусом с начала пандемии

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