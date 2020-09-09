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09 сентября,
2020
Новости

Больше 600 человек досрочно проголосовали на выборах депутатов в думу Томска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

650 томичей, по данным на 7 сентября, досрочно проголосовали на выборах депутатов в Думу города Томска. Голосование будет проходить несколько дней. 

В мэрии отмечают, что избирательные участки будут обработаны дезинфицирующими средствами. При голосовании будет соблюдаться социальная дистанция и обеспечен отдельный вход и выход из помещений, чтобы людские потоки не пересекались. Каждому избирателю на входе в избирательный участок будет предложена санитарно-защитная маска и проведена обработка рук антисептиком.


Возможность досрочно сделать свой выбор и проголосовать за кандидатов у горожан есть с 2 сентября в окружных избирательных комиссиях, с 9 сентября выборы стартуют в участковых избирательных комиссиях.


9,10 сентября отдать свой голос на избирательных участках горожане могут с 16 до 20 часов, 11,12 сентября - с 8 до 20 часов.


Всего в городе будут открыты 213 избирательных участков. Томичи выберут 37 депутатов: 10 – по единому избирательному округу и 27 – по одномандатным избирательным округам.


Подробно о кандидатах смотрите здесь:

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