Больше 600 человек досрочно проголосовали на выборах депутатов в думу Томска

650 томичей, по данным на 7 сентября, досрочно проголосовали на выборах депутатов в Думу города Томска. Голосование будет проходить несколько дней.

В мэрии отмечают, что избирательные участки будут обработаны дезинфицирующими средствами. При голосовании будет соблюдаться социальная дистанция и обеспечен отдельный вход и выход из помещений, чтобы людские потоки не пересекались. Каждому избирателю на входе в избирательный участок будет предложена санитарно-защитная маска и проведена обработка рук антисептиком.





Возможность досрочно сделать свой выбор и проголосовать за кандидатов у горожан есть с 2 сентября в окружных избирательных комиссиях, с 9 сентября выборы стартуют в участковых избирательных комиссиях.





9,10 сентября отдать свой голос на избирательных участках горожане могут с 16 до 20 часов, 11,12 сентября - с 8 до 20 часов.





Всего в городе будут открыты 213 избирательных участков. Томичи выберут 37 депутатов: 10 – по единому избирательному округу и 27 – по одномандатным избирательным округам.





Подробно о кандидатах смотрите здесь: