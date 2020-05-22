Больше 550 коммунальных раскопок остались не закрытыми с прошлого года

573 коммунальные раскопки не были закрыты с прошлого года. Мэр Томска поручил ликвидировать их до 29 июня. Активисты просят власти и ресурсников публиковать на сайтах информацию о сроках устранения каждой раскопки в городе.

«На этой неделе в Томске стартовала ремонтная кампания на коммунальных сетях. Одновременно в региональное отделение ОНФ поступают обращения о том, что должным образом не закрыты коммунальные раскопки, сделанные еще в прошлом году. Поэтому мы провели рейд по проблемным участкам дорог и тротуаров, где коммунальные раскопки до сих пор не благоустроены либо заделаны некачественно. В разных районах города выявлено немало нарушений, связанных с благоустройством раскопок. Все это представляет опасность и создает препятствия для нормального передвижения автомобилистов, пешеходов, маломобильных граждан», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.





Так, на перекрестке улиц Косарева и Киевская активисты ОНФ выявили сразу несколько крупных незаасфальтированных раскопок, глубина которых достигает 15 см. При этом улица Киевская была капитально отремонтирована несколько лет назад в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».





Несколько больших неблагоустроенных раскопок располагаются на улице Пролетарская в районе пересечения с улицей Розы Люксембург, на переулке Зырянский в районе пересечения с улицей Большая Подгорная. Глубина провала щебня и гравия на этом дорожном участке достигает 15-20 см. В районе перекрестков переулка Ванцетти с проспектом Ленина и с улицей Карла Маркса величина провалов каменистого слоя на месте раскопок такая, что туда может запросто поместиться колесо внедорожника.





Страдают от неблагоустроенных раскопок и пешеходы. Так, на тротуаре на улице Елизаровых, 50 раскопка была выполнена еще год назад, асфальтовое покрытие до сих пор не восстановлено, что доставляет дискомфорт пенсионерам, инвалидам, мамочкам с колясками.