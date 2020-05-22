Больше 550 коммунальных раскопок остались не закрытыми с прошлого года
573 коммунальные раскопки не были закрыты с прошлого года. Мэр Томска поручил ликвидировать их до 29 июня. Активисты просят власти и ресурсников публиковать на сайтах информацию о сроках устранения каждой раскопки в городе.
«На этой неделе в Томске стартовала ремонтная кампания на коммунальных сетях. Одновременно в региональное отделение ОНФ поступают обращения о том, что должным образом не закрыты коммунальные раскопки, сделанные еще в прошлом году. Поэтому мы провели рейд по проблемным участкам дорог и тротуаров, где коммунальные раскопки до сих пор не благоустроены либо заделаны некачественно. В разных районах города выявлено немало нарушений, связанных с благоустройством раскопок. Все это представляет опасность и создает препятствия для нормального передвижения автомобилистов, пешеходов, маломобильных граждан», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.
Так, на перекрестке улиц Косарева и Киевская активисты ОНФ выявили сразу несколько крупных незаасфальтированных раскопок, глубина которых достигает 15 см. При этом улица Киевская была капитально отремонтирована несколько лет назад в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Несколько больших неблагоустроенных раскопок располагаются на улице Пролетарская в районе пересечения с улицей Розы Люксембург, на переулке Зырянский в районе пересечения с улицей Большая Подгорная. Глубина провала щебня и гравия на этом дорожном участке достигает 15-20 см. В районе перекрестков переулка Ванцетти с проспектом Ленина и с улицей Карла Маркса величина провалов каменистого слоя на месте раскопок такая, что туда может запросто поместиться колесо внедорожника.
Страдают от неблагоустроенных раскопок и пешеходы. Так, на тротуаре на улице Елизаровых, 50 раскопка была выполнена еще год назад, асфальтовое покрытие до сих пор не восстановлено, что доставляет дискомфорт пенсионерам, инвалидам, мамочкам с колясками.
«Мы предлагаем администрации Томска и ресурсоснабжающим организациям обратить особое внимание на благоустройство раскопок. Ямы нередко стоят незакрытыми месяцами, а порой и полгода-год. У людей нередко один вопрос: «когда ликвидируют ямы и раскопки на том или ином участке». Не должно быть такого, что участок на месте раскопки не асфальтируется больше года. Мы считаем, что нет достаточного муниципального контроля за проведением и благоустройством раскопок. Если департаменты городского хозяйства и дорожной деятельности не успевают заниматься данными вопросами, значит, следует активно подключать к этой работе районные администрации. Работа по раскопкам заложена в тариф, она оплачивается из кармана потребителей, и граждане вправе требовать более ответственного подхода к срокам и качеству»,— отметил член регионального штаба ОНФ Роман Клясюк.
Активисты также обращают внимание на безопасность при проведении раскопок. В частности, должно быть ограждение, предупреждающие знаки, а вечером раскопки должно быть видно. Есть вопросы и по ведению самих работ. Например, при раскопках нарушается озеленение, повреждаются газоны, клумбы, зеленые насаждения, которые затем не восстанавливаются. Нередко подрядными организациями должным образом не проводится утрамбовка поверхности, в результате гравий проседает, и как следствие, в асфальтовом покрытии вскоре образуются провалы, просадки, ямы.
«Особое внимание мы просим уделить информационной открытости. Нередко на месте раскопок отсутствуют информационные таблички с информацией о наличии ордера на ведение работ, о том, кто проводит раскопку, контактные данные организации и ответственного должностного лица, сроках проведения работ и благоустройства. Также мы предлагаем разместить на сайте органов власти и ресурсоснабжающих организаций информацию о графике проведения раскопок и сроках их благоустройства. Как вариант – опубликовать электронную карту раскопок, чтобы каждый житель Томска знал, когда будет устранена и заасфальтирована коммунальная яма и кто несет ответственность за выполнение этих работ», — говорит Константин Юденко.
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