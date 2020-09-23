Больше 500 раскопок остаются не зарытыми в Томске

Действующая раскопка должна быть огорожена и оснащена предупреждающими знаками. При ликвидации раскопки необходимо использовать асфальт того же типа, что ранее был уложен. Это позволяет предупредить деформацию дорожного покрытия в процессе последующей эксплуатации. Физические лица за нарушение правил благоустройства могут оштрафовать на 3-5 тысячи рублей, должностные — на 30-50 тысяч, юридические — на 100-200 тысяч рублей.





По информации «Санитарной милиции», в этом году на территории Томска было проведено 2245 раскопок. Большая часть из них — 1345 – принадлежит «Томскводоканалу», за «ТомскРТС» числятся 648 объектов, за «Горсетями» — 168, «Ростелекомом» — 10, еще 74 раскопки провели сторонние организации. По всем правилам благоустройства восстановлена 1691 раскопка.