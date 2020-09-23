Добрые новости
23 сентября,
2020
Новости

Больше 500 раскопок остаются не зарытыми в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

554 раскопки остаются открытыми в Томске. По поручению мэра их должны заасфальтировать до 15 октября. 


По 138 адресам работают бригады «Томскводоканала», по 370 — «ТомскРТС», по 18 – «Горсетей», по 28 — сторонние компании. 

Действующая раскопка должна быть огорожена и оснащена предупреждающими знаками. При ликвидации раскопки необходимо использовать асфальт того же типа, что ранее был уложен. Это позволяет предупредить деформацию дорожного покрытия в процессе последующей эксплуатации. Физические лица за нарушение правил благоустройства могут оштрафовать на 3-5 тысячи рублей,  должностные — на 30-50 тысяч, юридические — на 100-200 тысяч рублей.


По информации «Санитарной милиции», в этом году на территории Томска было проведено 2245 раскопок. Большая часть из них — 1345 – принадлежит «Томскводоканалу», за «ТомскРТС» числятся 648 объектов, за «Горсетями» — 168, «Ростелекомом» — 10, еще 74 раскопки провели сторонние организации. По всем правилам благоустройства восстановлена 1691 раскопка.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.