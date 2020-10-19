Больше 500 коммунальных раскопок остаются открытыми в Томске

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По информации «Санитарной милиции», сегодня в базе числятся 502 объекта, по которым ведется восстановление. 331 раскопка остается за «ТомскРТС», 106 – за «Томскводоканалом», 37 - за «Горсетями», 2 – за «Ростелекомом», 26 – за прочими организациями. Для того, чтобы максимально закрыть раскопки до снега, предприятия усилили бригады, организовали работу в выходные.

Фото: Александр Сакалов

С учетом погодных условий, мэрия Томска обязала ресурсоснабжающие организации до конца октября выполнить засыпку всех открытых раскопок инертным материалом, обеспечив безопасность томичей.

В конце октября владельцы раскопок обязаны направить в департамент дорожной деятельности и благоустройства гарантийные письма с подтверждением того, что в 2021 году нарушенное благоустройство будет восстановлено.