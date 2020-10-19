Больше 500 коммунальных раскопок остаются открытыми в Томске

По информации «Санитарной милиции», сегодня в базе числятся 502 объекта, по которым ведется восстановление. 331 раскопка остается за «ТомскРТС», 106 – за «Томскводоканалом», 37 - за «Горсетями», 2 – за «Ростелекомом», 26 – за прочими организациями. Для того, чтобы максимально закрыть раскопки до снега, предприятия усилили бригады, организовали работу в выходные.
С учетом погодных условий, мэрия Томска обязала ресурсоснабжающие организации до конца октября выполнить засыпку всех открытых раскопок инертным материалом, обеспечив безопасность томичей.
В конце октября владельцы раскопок обязаны направить в департамент дорожной деятельности и благоустройства гарантийные письма с подтверждением того, что в 2021 году нарушенное благоустройство будет восстановлено.
Действующая раскопка должна быть огорожена, оснащена предупреждающими знаками. При ликвидации раскопки необходимо использовать асфальт того же типа, что ранее был уложен на дорожном полотне. Это позволяет предупредить деформацию дорожного покрытия в процессе последующей эксплуатации. Вопросы ведения раскопок в Томске регламентируют Правила благоустройства, по которым нарушители привлекаются к административному наказанию в виде штрафа (для физических лиц: 3-5 тысяч, для должностных: 30-50 тысяч, для юридических: 100-200 тысяч).