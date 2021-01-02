Больше 50 не собираться: Роспотребнадзор разработал рекомендации, как встретить Новый год

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для новогодних каникул.





«На фоне сезонного подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, пик которого по многолетним наблюдениям наступает в январе-феврале, в условиях распространения CОVID-19 необходимо проведение дополнительных противоэпидемических мер в период новогодних праздников с целью уменьшения контактов между людьми и снижения рисков осложнения эпидемической ситуации», — говорится в рекомендациях, подписанных главным санитарным врачом России Анной Поповой.





Ведомство рекомендует проводить праздничные мероприятия на открытом воздухе, при этом сократить количество участников мероприятий до 50 человек.





Работа спортивных сооружений на открытых площадках (таких, как катки и горки) должна проводиться с учетом недопущения массового скопления людей и соблюдения дезинфекционного режима, социальной дистанции между людьми в пунктах проката и раздевалках. При туристических поездках организованных групп, помимо обязательного использования масок и дезинфицирующих средств, посещение объектов культуры допускается только в соответствии с составленным графиком. Это также необходимо для того, чтобы соблюсти социальную дистанцию.





При организации работы фудкортов в торговых центрах обязательны перерывы в работе каждые три часа для полной дезинфекции буфетов, столов, помещений для приема пищи. Санитарные врачи рекомендуют ввести практику еженедельных генеральных уборок помещений.





В гостиницах и санаторно-курортных учреждениях необходимо усилить контроль за масочным режимом вне комнат проживания и соблюдением социальной дистанции проживающих, в том числе при приеме пищи.





Роспотребнадзор оставил право за регионами расширить или изменить перечень мер с учетом эпидемиологической ситуации.